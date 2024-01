Il thriller “On the edge” in prima visione su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 in prima visione il thriller “On the Edge” con l’attore spagnolo Antonio de la Torre: ecco la trama del film

Rai 4 propone, in prima visione assoluta, venerdì 26 gennaio alle 21.20, il thriller “On the Edge”. Leo è spagnolo, ma vive a Bruxelles, dove lavora come conducente della metropolitana. Mentre è in servizio, l’uomo vede un giovane in difficoltà sul bordo dei binari e riconosce in lui il figlio Hugo: ma è troppo tardi per intervenire e il ragazzo cade sui binari e viene travolto, morendo in ospedale.

Leo, che non vedeva il figlio da anni, scoprirà che era stato coinvolto in una sanguinosa rapina il cui bottino sembra misteriosamente scomparso e così si mette sulle tracce degli altri rapinatori. Strettamente sorvegliato dalla polizia che indaga sul caso, Leo non è un semplice autista di metropolitana, ma la sua abilità nello scovare i criminali nasconde un insospettabile passato.

Antonio de la Torre, uno dei più bravi attori spagnoli, è il protagonista di “On the Edge”, che porta la firma di Giordano Gederlini. Una Bruxelles notturna fa da sfondo alle gesta di un uomo che non vuole più combattere ma si vede costretto a farlo, spalleggiato e a volte ostacolato dalla poliziotta interpretata da Marine Vacth, determinata nello scoprire la verità che si cela dietro un caso molto più complesso di come potrebbe inizialmente apparire.