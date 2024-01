I biovoid in radio e in digitale con “Hypnagogia”

La fuga dalla realtà attraverso la metafora veglia-sonno in “Hypnagogia”, la nuova canzone dei biovoid disponibile in radio e in digitale

Hypnagogia è il primo singolo dei biovoid in collaborazione con Sorry Mom!. Il brano racconta una sorta di fuga da una realtà dominata dagli eccessi e dalle dipendenze, rappresentata dallo stato di veglia, per tornare a una dimensione priva di vincoli, ossia il sonno e lo fa attraverso la metafora legata al significato del titolo, il termine Hypnagogia, ovvero proprio quella fase di passaggio mentre ci si addormenta.

L’incapacità di uscire da una situazione negativa per aver abbandonato l’anima sono fasi di questo processo consapevole, così come il dover fronteggiare la propria natura brutale. Quel brivido non esiste più, l’onnipotenza è un’illusione.

La gelosia, l’avidità e la morbosa vanità ti corrodono fin nel profondo e, nonostante una crudele cecità verso sé stessi, bisogna buttarsi alle spalle ciò che non serve più, evitando inutili sensi di colpa.

La band “biovoid” è nata in Italia nel novembre 2017, dall’unione di tre artisti: Max alla voce, Domenico alla chitarra e basso e Adriano ai sintetizzatori e alla produzione.

Ispirati dalla loro visione di mescolare diversi stili musicali, aspirano a creare un suono distintivo e non vincolato a un genere specifico. Il loro approccio alla composizione spazia dagli stili old school con voce e chitarra a tecniche elettroniche.



Recentemente, i biovoid hanno ampliato la loro visibilità attraverso varie collaborazioni. Un loro brano è stato scelto come colonna sonora per un teaser, mentre altri due hanno accompagnato video animati dedicati a due figure chiave della casa editrice Bugs Comics.

L’ultimo singolo, “Hypnagogia”, ha beneficiato della collaborazione con il disegnatore italiano Giampiero Wallnofer, che ha creato la cover art.

Grazie al talento, all’attenzione ai dettagli e alle partnership, “biovoid” si distingue nel panorama musicale.