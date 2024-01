Disponibile in libreria “1,2,3 ARTE!” di Adriano Attus

Disponibile in libreria e sugli store digitali “1,2,3 ARTE!” di Adriano Attus, il nuovo titolo per i più piccoli edito da 24 ORE Cultura

Per 24 ORE Cultura è in libreria “1,2,3, ARTE!”, di Adriano Attus, il nuovo libro-gioco della linea editoriale Kids, che trasporta i giovani lettori in un viaggio all’interno di un mondo meraviglioso e colorato, dove tutto riporta alla matematica e alla geometria, ma niente è difficile o impossibile.

1,2,3, ARTE! è una scatola che contiene un libro in brossura, 5 tavole magnetiche con forme geometriche ritagliate in 10 diversi colori e una doppia base metallica. Un volume unico pensato per stimolare la fantasia dei bambini dagli 8 anni in su utilizzando elementi fuori dal comune: i numeri.

Rappresentati con forme geometriche, in questo libro i numeri da 1 a 9 possono essere combinati in sequenze scelte liberamente, che danno vita a disegni e composizioni sempre diversi, per creare personaggi, animali, oggetti e opere astratte di ogni tipo. Grazie all’utilizzo dei magneti colorati e dei fogli magnetizzati, è possibile rimodulare queste combinazioni all’infinito, seguendo la fantasia e la creatività di ciascun bambino.

Attraverso 1,2,3, ARTE! l’autore ci mostra che dalla matematica all’arte il passo è breve e guida i bambini alla scoperta del mondo dei numeri e delle forme geometriche, accompagnandoli in un gioco appassionante dalle innumerevoli possibilità.

ADRIANO ATTUS – diplomato in Grafica e Comunicazione Pubblicitaria + Web Design al Cfp Riccardo Bauer, inizia la sua attività curando per Fabbri Editore il lettering dell’edizione italiana di Batman degli anni 1939/40. Rapito dal mondo della carta stampata, continua la sua carriera di grafico editoriale nel gruppo Universo poi in “Novella 2000”. Collabora con “Bravacasa”, “Capital”, “Oggi”, “Max” e “Il Mondo”, dove inizia la sua attività di giornalista visivo diventando professionista nel 1999. Dal 2008 lavora per “Il Sole 24 Ore”