Stasera su Rai Movie “Il braccio violento della legge”: la trama del film

Stasera su Rai Movie torna un classico anni Settanta: in onda “Il braccio violento della legge”, ecco la trama del film

Giovedì 25 gennaio Rai Movie propone, alle 21.10, “Il braccio violento della legge” (The French Connection, Usa 1971) di William Friedkin, con Gene Hackman, Roy Scheider, Sonny Grosso, Eddie Egan.

Jimmy Doyle e Buddy Russo sono due investigatori della squadra narcotici di New York, dai metodi piuttosto brutali e non sempre efficaci: per questa ragione si trovano in difficoltà con i superiori e i colleghi. Venuti a conoscenza dell’arrivo di un grande quantitativo di droga da Marsiglia, Doyle e Russo avviano un’indagine faticosa e complessa, che inizialmente sembra votata al fallimento, tanto che viene loro tolto il caso.

Ma i due detective non si arrendono, e continuano a indagare per conto proprio. Cinque Oscar, tra cui miglior film, miglior regia a Friedkin e miglior attore a Gene Hackman, per un prodotto fortemente innovativo, che avrebbe influenzato gran parte del cinema americano degli anni a seguire, ispirando il lavoro di autori del calibro di Coppola, Scorsese, Cimino, Altman e molti altri.