L’oroscopo di oggi, giovedì 25 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

C’è buona forza, non escludo una buona novità, una piccola o grande riconferma. Giornate importanti per l’attività, ma anche per l’amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Il tuo lavoro adesso viene più apprezzato. Per i single occasioni da prendere al volo. Cura la forma fisica perché ultimamente è un po’ trascurata!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Nell’attività potrai ottenere molto; incontri significativi nelle prossime ore. Viaggi favoriti e incontri che oggi possono riservare sorprese.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Alcuni non amano lavorare da dipendente, e se possibile cercano di mettersi in proprio o dirigere qualcosa. Amore in recupero e grandi emozioni in vista del futuro, non farti prendere dalle ansie inutili. Cura una infiammazione o fastidio.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non sottovalutare le buone notizie e le informazioni, anche perché molto presto può arrivare una conferma nel lavoro. Se una persona è lontana sentirai l’esigenza di chiarezza e avrai una risposta positiva.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questo periodo arrivano buone notizie, dopo una crisi o un rallentamento di lavoro si riparte con più grinta, più speranza. Cerca di destinare questa giornata all’amore!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sei sostenuto da una buona situazione ma potresti sentirti un po’ fuori dal mondo. Non manca un’atmosfera molto frizzante e vivace nelle amicizie, utile a chi cerca un amore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Basta poco per farti arrabbiare. C’è anche un pizzico di delusione, se lavori troppo cerca di fermarti un attimo. Il fisico necessita di una revisione.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non temere il giudizio degli altri perché in ogni circostanza sei vincente. Nel corso di questa giornata devi mettere in chiaro alcune questioni con dei collaboratori.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Sei irruento, ultimamente è capitato troppo spesso di discutere. Potresti essere arrabbiato con chi ritarda sempre un progetto.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

C’è più voglia di fare. C’è il desiderio di vivere nuovi ed emozionanti amori.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ottima giornata, cuore pazzo. Forse qualche polemica in casa, un appuntamento che salta, ma tutto sommato alla fine riesci ad avere vittoria su tutti.