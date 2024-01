Johix nomina Fabio Bottega come Direttore Commerciale

Fabio Bottega fa il suo ingresso nella startup che abilita aziende e pmi ad entrare nel mercato del noleggio e della subscription economy

E’ Fabio Bottega il nuovo Direttore Commerciale di Johix, la startup fondata nel 2019 da Andrea Francalancia che con il proprio servizio Enabling, www.johix.com, abilita le aziende, dalle multinazionali alle PMI, ad entrare nel mercato del noleggio e della “subscription economy”.

Con una ventennale esperienza nell’organizzazione di reti vendite e dopo aver ricoperto, come dirigente, ruoli nella Sales Division della società italiana attiva nel marketing digitale e comunicazione online Italiaonline, Bottega fa il suo ingresso in Johix, dove si occuperà di sviluppare e implementare la strategia commerciale, gestire il team commerciale, coordinare le attività di marketing, gestire il budget e ricercare nuove opportunità di business.

“Sono molto felice di poter contribuire alla crescita di una realtà giovane ma estremamente competente che sta crescendo velocemente e che sta contribuendo, attraverso l’innovazione, allo sviluppo di questo mercato – afferma Fabio Bottega – Lavorare in Johix significa aiutare il mercato a cogliere le enormi opportunità legate al noleggio operativo ed alla subscription economy. Johix ha i geni della Start-up Innovativa e questo porta in dote i paradigmi dell’open innovation e l’esigenza di progredire anche attraverso il consolidamento di una supply chain coerente con i propri obiettivi. Siamo alla ricerca di partner con i quali condividere il nostro progetto.

“A pochi giorni dal suo ingresso nel nostro Team, Fabio sta dando entusiasmo e grande impulso all’organizzazione della nostra funzione commerciale, attraverso la dotazione di un potente CRM che sfruttando le informazioni provenienti dalla nostra piattaforma JX, possa offrire informazioni preziose alla nostra rete commerciale – afferma Andrea Francalancia – founder di Johix – Su Fabio ricopriamo grandi aspettative, affinché Johix continui il ritmo di crescita esponenziale che ha tenuto in questi anni. Per perseguire tale obiettivo Johix prenderà diverse azioni per implementare una rete commerciale fidelizzata ed scientificamente formata con il supporto delle università, aprirsi a nuove collaborazioni con società di mediazione del credito e valorizzare il patrimonio di Vendors e clienti, che l’azienda ha costruito in questi anni”

Johix infatti in ottica di crescita e sviluppo è alla ricerca di nuove risorse per rafforzare il team. “Siamo alla ricerca di 100 “enablers” da formare perché siano poi in grado di supportare le diverse industries e l’economia del proprio territorio di riferimento”- prosegue Bottega.

Gli enablers, nello specifico, rappresentano la rete di consulenti JOHIX, che affianca e supporta le aziende nell’implementare un nuovo modello di business, alternativo a quello della vendita, con un occhio al miglioramento dei parametri finanziari strategici per la crescita

Johix cerca candidati in tutta Italia che con un approccio commerciale ed esperienza consulenziale, aiutino i propri clienti a crescere, dotandoli di modelli di business alternativi alla vendita e supportandoli con strumenti di finanza alternativa a quella tradizionale e di origine bancaria. Per candidarsi sarà sufficiente compilare il form presente al link https://www.johix.com/it/diventa-un-agente o scrivere a info@johix.com.

Ma non solo, entro il primo trimestre 2024, Johix ha in programma di inserire altre tre figure che, sommate all’assunzione del Direttore Commerciale, porteranno a raddoppiare l’-organico interno: nello specifico si tratta di un Business Development Specialist, un Growth Marketing Specialist, un Controller. Per candidarsi alle posizioni aperte di Johix, gli interessati possono scrivere a info@johix.com.