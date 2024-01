Dagli alpini a Ornella Vanoni ad “Appresso alla musica” su Rai 2

Gli alpini, Domenico Modugno, Ray Charles e Ornella Vanon nella notte su Rai 2, con “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”

Gli alpini, Domenico Modugno, Ray Charles e Ornella Vanoni. Tanti personaggi e tanta musica per Renzo Arbore e Gegè Telesforo che tornano giovedì 25 gennaio alle 23.30su Rai 2, con “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli.

In questa puntata la “Bottega di antiquariato musicale” si apre con la musica popolare italiana, il folk eseguito da un gruppo di Alpini romani con Arbore e la sua Orchestra, sotto la pioggia in una strapiena Piazza del Popolo a Roma, colorata da migliaia di ombrelli tricolore.

Si passa, poi, in radio: Renzo Arbore con una guest d’eccezione, Simona Molinari bravissima in un medley in chiave popjazz (in “Maramao perché sei morto” e “Ma le Gambe”). È la volta di tornare alla Tv, in bianco e nero, con Domenico Modugno ospite al mitico show “Speciale Per Voi”, in un’incantevole esecuzione del brano “Ti Amo, Amo Te”. E poi, la black music dell’immortale Ray Charles con Renzo Arbore al Madison Square Garden di New York (1994). Si passa poi al 2007, a “Viva Radio2”, dove Arbore nello studio di Fiorello e Baldini duettò in chiave swing con Bublé sulle note del brano “Anema e Core”, tutto totalmente improvvisato. Ancora tv con “Meno Siamo, Meglio Stiamo” e la straordinaria coppia Gino Paoli – Ornella Vanoni sulle note del brano “Senza Fine”. Spazio alle sigle tv.