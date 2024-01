CMES e CMI raggiungono accordi per quattro navi

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. – CMES ha annunciato la firma di quattro accordi con China Merchants Industry (CMI)

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. (CMES) ha annunciato la firma di quattro accordi con China Merchants Industry (CMI), una società collegata, per l’ordinazione di due navi portacontainer da 82.000 tonnellate di stazza lorda (DWT) e due navi multifunzionali da 62.000 DWT per un valore totale di 160 milioni di dollari USA. La consegna è prevista dal primo semestre del 2026 alla fine del 2026. In base all’annuncio, le navi portacontainer e le navi multifunzionali ordinate in questa occasione adottano il design più recente in termini di risparmio energetico e rispettoso dell’ambiente dell’Istituto di ricerca e progettazione navale di Shanghai (SDARI).

Tra queste, le navi portacontainer da 82.000 DWT sono dotate di torri di desolforazione e generatori a cinghia asse-mozzo, che miglioreranno la struttura della flotta Barnabas della società e ne rafforzeranno la qualità; e le navi multifunzionali da 62.000 DWT sono dotate di gru da 150 tonnellate, che arricchiscono la capacità di carico della flotta multifunzionale della società e pongono una solida base per l’espansione del mercato. Nel frattempo, CMES ha tenuto la quinta riunione del quinto mandato del Consiglio di Amministrazione il 29 novembre scorso.

Il Consiglio di Amministrazione di CMES ha approvato l’ordinazione di un’altra serie di navi portacontainer Jinling Shipyard, una sussidiaria di China Merchants Industry. Nel novembre 2013, CMI e CMES hanno tenuto una cerimonia con la firma per una serie di ordini per diversi tipi di navi. L’ordine comprende un totale di quattro navi portacontainer per auto a doppia alimentazione a metanol 7.800 CEU (PCTC), due navi portacontainer multifunzionali per il trasporto di merci pesanti da 62.000 DWT e due navi portacontainer da 82.000 DWT.