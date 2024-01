Previsioni meteo 24 gennaio 2024: clima mite sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024: fase di tempo stabile e temperature oltre la media stagionale su tutte le regioni italiane

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questa prima parte di settimana a causa dell’espansione di un robusto promontorio anticiclonico. Inverno quindi in crisi sull’Europa sud-occidentale con temperature miti ed assenza di precipitazioni anche nella nostra Penisola. Nella seconda parte della prossima settimana e poi in vista dell’ultimo weekend di gennaio ecco che il robusto anticiclone potrebbe coinvolgere più direttamente il Mediterraneo centrale. Ci aspettiamo dunque condizioni meteo più che stabili in Italia con temperature di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo, caldo che sarebbe avvertito soprattutto in quote con zero termico ben oltre i 3000 metri.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medie. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più sporadici sul versante adriatico. Tra la serata e la notte ancora instabilità con maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con deboli piogge sulla Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto su Isole Maggiori e Calabria. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .