“Lo storielliere” è il nuovo libro interattivo di Francesco Natale

L’autore carpigiano Francesco Natale pubblica in esclusiva per Amazon “Lo storielliere”, un libro per bambini da leggere e colorare

Si intitola “Lo storielliere” il nuovo libro dalle pagine coloratissime firmato da Francesco Natale ed edito da Ediluma destinato al mercato interazionale di Amazon.

Un libro pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni composto da dieci racconti e l’introduzione.

Si tratta di un volume “interattivo” in quanto è pieno di pagine da colorare. Ma il suo essere interattivo non finisce qui. Si potrà infatti inviare una mail all’indirizzo info@francesconataleweb.it allegando le fotografie dei disegni presenti nel libro colorati dai bambini. Le immagini più belle verranno rilanciate sui canali social dell’autore.

“Sono contento della riuscita di questo volume. Lo staff di Ediluma ha fatto davvero un lavoro eccezionale e io non posso fare altro che ringraziare – dichiara l’autore classe 2003 nato a Carpi, in provincia di Modena – I racconti hanno uno sfondo educativo e sociale e sono accompagnati da illustrazioni che rendono più accattivante il testo”.

La sinossi

Nell’area bambini del centro commerciale della città di Senzanome, non ci sono solo giochi a forma di caramelle giganti, scivoli e castelli, c’è anche una sedia, la sedia dello storielliere, un uomo che per lavoro racconta le storie ai più piccoli. Un giorno, però, arriva la guerra e il centro commerciale viene bombardato. Lo storielliere non si arrende e continua il suo lavoro scrivendo su dei fogli delle storie e facendo imbucare i racconti a dei volontari in tutte le cassette postali della città dove abita almeno un bambino.

Il libro è quindi la raccolta di 10 racconti dello storielliere.

Francesco Natale

Nel 2019 fonda Radio Carpi Nuova. Su Radio Carpi Nuova conduce prima il podcast “Pubblicittà” poi “Favole al telefono”. Con quest’ultimo podcast scala le classifiche nazionali divenendo uno tra i giovani conduttori più amati in Italia.

Nel 2020 nasce Radio Carpi Nuova TV, la web tv di Radio Carpi Nuova. Francesco conduce per Radio Carpi Nuova TV il fortunato programma “Felicitrack!”.

Il 5 dicembre 2020 prende il via “Liber”, un nuovo podcast sulla cultura sempre prodotto da Radio Carpi Nuova. Nelle puntate di “Liber” Francesco intervista noti personaggi provenienti dal mondo intellettuale. Tra gli ospiti anche Paolo Crepet, Aldo Cazzullo, Massimo Cacciari, Alessandra Graziottin e Umberto Broccoli.

Il 25 luglio 2021 sbarca su Radio 5.9 con il programma di approfondimento culturale sui libri “Liber in spiaggia”.

Sempre nel 2021 pubblica con Youcanprint il suo primo libro, “L’avventura intergalattica del professor Matthew”, un racconto di fantascienza per bambini e ragazzi.

Nel 2022 inizia la collaborazione con il settimanale “Notizie” curando la rubrica CulturalMente nella quale intervista noti personaggi del panorama intellettuale italiano.

Sempre nel 2022 collabora con l’editore Regioni e Ambiente. In particolare diventa collaboratore del magazine nazionale Full d’Assi.

Parallelamente esce il suo secondo romanzo breve per ragazzi edito da Youcanprint dal titolo “Avventure di uno studente annoiato”.

Nel maggio del 2022 pubblica “I viaggi di Enrichetto”, il suo terzo libro edito da Ediluma.

Risale sempre al 2022 il suo secondo audiolibro “Fiabe lunghe un sorriso”.

A fine 2022 inizia a condurre il programma radiofonico “Buongiornissimo Kaffè” su Radio Antenna Musica. Il programma con ospiti prestigiosi e buona musica piace a molte emittenti che iniziano a trasmetterlo. Nel giro di poche settimane “Buongiornissimo Kaffè” viene mandato in onda su trenta emittenti italiane.

A inizio 2023 viene pubblicato da Youcanprint il suo primo libro per adulti: “Le tre di notte”. Il volume è diviso in due sezioni. La prima è una raccolta di pensieri dell’autore, mentre la seconda è una raccolta di interviste a personaggi autorevoli del giornalismo, della musica, dello sport e della religione.

Oggi i suoi programmi contano centinaia di migliaia di riproduzioni e le sue ospitate nei teatri e negli auditorium sono innumerevoli.

“Lo storielliere” è disponibile per l’Italia in copertina flessibile al costo di €12,90 ed è acquistabile in esclusiva su Amazon.