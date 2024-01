I Nova King tornano con il nuovo brano “Paradiso”

I NOVA KING rivoluzionano la trap italiana con “PARADISO”, una scalata di resilienza e passione dagli inferi al successo

Rap e vita di strada sono da sempre interconnessi, legati da un filo indissolubile capace di donare al tempo stesso unione e dispersione, nei confronti di se stessi, dei propri affetti e dei propri obiettivi. Un nastro sottilissimo ma inscindibile, che può avvolgere o trasformarsi in cappio a seconda delle scelte quotidiane, delle decisioni compiute da chi lo tesse sin dal suo primo battito. Proprio da questo assunto, il duo di fratelli milanesi di origine kosovara Nova King, prosegue la sua mission di innovazione della scena underground italiana con “Paradiso” (PaKo Music Records/Believe Digital), un singolo in grado di stravolgere non soltanto il modo di fare trap in Italia, ma di racchiudere in sé la vera essenza del successo, quello che si concretizza in una totale affermazione personale superando le barriere di un’effimera e fugace notorietà, quello che non considera piani B né scappatoie, ma è frutto di determinazione, impegno, sacrificio e responsabilità.

Prodotto dall’immancabile tocco di Promo L’Inverso, “Paradiso” esplora emozioni profonde attraverso il prisma della street life e della cultura Hip Hop, spaziando dalla ricerca della realizzazione personale all’aspirazione materiale. Fin dai versi iniziali, Kabis e Capo Pac richiamiamo i loro sogni ambiziosi – «sogno il paradiso come un posto alle Hawaii, essere in alto come i palazzi di Dubai» -, evocando il desiderio di sfuggire da una quotidianità che ingabbia per raggiungere il proprio eden personale.

Una dualità, quella tra aspirazioni eccezionali e ricerca di un luogo ideale, che permea tutto il brano. Affrontando il concetto di successo attraverso il desiderio di «prendere un fly» e sfoggiare gioielli preziosi – «sul collo l’ice» -, i Nova King puntano i riflettori sulla potente connessione tra l’apparenza e il prestigio sociale: l’idea di un conto in banca «che non può finire mai», incarna infatti una sicurezza finanziaria illimitata, una stabilità che, con il passare del tempo, lascia spazio ad una serie di dialoghi animici sulla complessità della vita «tu dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi come si fa?» -; colloqui intimi e profondi che enfatizzano la costante lotta tra aspirazioni e realtà e conducono l’ascoltatore a riflettere sulla difficoltà di mantenere l’autenticità in un ambiente frenetico, suggerendo che il denaro non può colmare completamente il vuoto interiore – «i soldi fan felici, ma dentro di te resterà quel vuoto e i cerotti non saranno i cash» -.

Una release che non è solo una canzone, ma un’ode alle ambizioni di chi lotta per un futuro migliore, un inno alla fatica e al duro lavoro, un invito sentito e viscerale a non cedere ad espedienti e sotterfugi per realizzare il proprio pieno potenziale – «sono sdraiato sui soldi ma non perdo la ragione» – e, di conseguenza, ogni obbiettivo prefissato. Aspirazione e ambizione si intrecciano per costruire quel “Paradiso” da una trappola, quella luce nell’oscurità di una gabbia in cui «gli anni passano veloci come un Cayenne» e «i soldi cambiano la vita e le persone».

I Nova King catturano così l’essenza di chi cerca la propria strada, trasmettendo l’importantissimo messaggio che la libertà di sognare è un premio da guadagnare attraverso l’impegno e la dedizione e dimostrando, tramite la loro esperienza, come la forza interiore possa tramutare le sfide in opportunità.

Biografia.

I Nova King sono un duo rap/trap milanese di origine kosovara composto dai fratelli Kabis e Capo Pac, al secolo Maksun (classe 1997) ed Elvedin (classe 1999). Cresciuti nell’ex campo rom meneghino di via Novara, si appassionano alla scrittura e alla cultura Hip Hop per dar sfogo alle difficoltà riscontrate nel quotidiano e, nel 2013, danno vita alla band. Nel 2020, rilasciano su tutti i digital store “Mi Presento”, il loro primo singolo ufficiale e, due anni più in là, dopo aver pubblicato diversi brani di successo, tra cui il suggestivo ed emozionante “Silenzio” ed il travolgente intreccio elettro-house “Dh”, firmano il loro primo contratto discografico con PaKo Music Records, etichetta ambrosiana con la quale, nei primi mesi del 2023, rilasciano “Romantico”. La loro musica è la perfetta fusione di generi e stili, un connubio unico di rime, cuore e vita vissuta. Incisivi, riconoscibili e dotati di una capacità rara nel trasporre esperienze e sentimenti in liriche e barre, i Nova King sono il nuovo volto dell’underground italiano.