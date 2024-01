Previsioni meteo 22 gennaio 2024: rimonta l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024: dopo l’ondata di freddo torna l’anticiclone. Temperature in graduale aumento

Cambia di nuovo lo scenario meteo sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e clima ancora invernale con gelate diffuse al mattino. A seguire però, nella prima parte della settimana, avremo un robusto campo di alta pressione in espansione sull’Europa occidentale, con massimi al suolo intorno a 1035 hPa sulla Penisola Iberica. Italia ancora ai margini con possibilità di infiltrazioni fresche da nord che potrebbero anche portare condizioni meteo localmente instabile. A seguire comunque anticiclone in espansione verso est. Nella seconda parte della prossima settimana e poi in vista dell’ultimo weekend di gennaio ecco che il robusto anticiclone potrebbe coinvolgere più direttamente il Mediterraneo centrale. Ci aspettiamo dunque condizioni meteo più che stabili in Italia con temperature di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nubi sparse e spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità in transito. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con deboli piogge sulla Sicilia occidentale, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo isolati fenomeni su Puglia e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .