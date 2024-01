L’oroscopo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata intensa per i rapporti professionali, per le nuove collaborazioni. Questa giornata invita a fare chiarezza.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa giornata è vantaggiosa per l’amore, perché permette di chiarire una volta per tutte anche alcune situazioni che non sono andate bene nel passato. Nuove opportunità. Ottimi rapporti con Scorpione e Vergine, soddisfazioni in arrivo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

In amore sei dinamico e molto accattivante. Giornata attiva e piena di energie.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Chiarisci tutti i dettagli delle nuove collaborazioni, situazione buone anche per chi cerca un nuovo lavoro e molti hanno già un progetto da avviare entro poco tempo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Devi fare il punto della situazione in amore e sul lavoro. Ritardi se avevi commissionato lavori in casa, discussioni.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi sembra tutto piuttosto confuso o difficile da portare avanti, forse sono troppi gli impegni che devi cercare di assolvere. Non esagerare con le critiche, e se vedi che perdi la pazienza evita polemiche.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata convincente, ti trovo molto indaffarato, pieno di pensieri che riguardano lavoro e soldi. Chi ha iniziato un percorso di convivenza o matrimonio continua ad avere buoni progetti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ci sono periodi in cui anche se si lavora molto, si ottiene poco o si resta comunque invisibili. Pensa se rimandare gli incontri d’amore ai tuoi prossimi giorni liberi, organizzali fin da adesso al meglio.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ricchezza interiore, puoi interessarti a nuovi lavori, spingere la tua ambizione oltre. Stasera le emozioni contano di più.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Prudenza nel lavoro; nel rapporto tra amici qualcuno potrebbe confonderti le idee. Non fare le ore piccole e cerca di rilassarti.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ti senti instabile, c’è chi desidera cambiare lavoro, ufficio o viaggiare. Cerca di non perdere di vista la voglia d’innamorarti ancora, qualche single è troppo sfiduciato per situazioni passate.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Qualche piccola polemica si osserva anche nell’ambito del lavoro e delle relazioni sociali. In casa qualcosa non va per il verso giusto.