Nuove ricette e giochi nella settimana di “È sempre Mezzogiorno!” su Rai 1

Da stamani su Rai 1 torna il programma di cucina “È sempre Mezzogiorno!” con Antonella Clerici, tra ricette, giochi e buonumore

A “È sempre Mezzogiorno!” l’ingrediente principale è sempre il buon umore. Lunedì 22 gennaio dalle 11.55 su Rai 1 inizia una nuova settimana con il programma in diretta, condotto da Antonella Clerici, per offrire al pubblico a casa, suggerimenti per mettere a punto ricette perfette. Con i cuochi della trasmissione provenienti da tutta Italia, si assisterà alla preparazione dei piatti tipici delle giornate d’inverno cucinati “ad hoc” per consentire ai telespettatori di riprodurli a casa e rinnovare il menù settimanale.

Antonella Clerici introduce gli ospiti come in una casa: c’è chi entra e c’è chi esce; chi fa scherzi, chi dispensa utili consigli. Anche questa settimana, “È sempre mezzogiorno!” si collegherà con i produttori delle eccellenze italiane: pescatori, coltivatori, trasformatori di prodotti dell’agroalimentare, che si raccontano alla conduttrice. Continuano infine i giochi telefonici per vincere buoni spesa e set di bellissime pentole.

“È sempre Mezzogiorno!” è un programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con “Stand by me”.