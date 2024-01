MAËLYS torna con il brano “Un motivo per piangere”

Dopo il successo del primo feat, esce il nuovo singolo di Maëlys con Filippo Cattaneo Ponzoni: “Un motivo per piangere” online per Futura Dischi

UN MOTIVO PER PIANGERE è il nuovo singolo di Maëlys con Filippo Cattaneo Ponzoni, in uscita per Futura Dischi. Il singolo vede rinnovarsi la collaborazione tra i due artisti dopo il featuring in Chilometri, brano uscito a maggio.

Un motivo per piangere è una riflessione intima di chi sta affrontando dei cambiamenti. Nella noia quotidiana, quando le idee sembrano spegnersi alla prima difficoltà e tutto sembra scorrere lentamente, i ricordi e i rimpianti bussano alle porte della memoria e spesso danno un motivo per piangere. Come le nuvole, essere in continua trasformazione e mai statici. Una crescita che fa acquisire più consapevolezza per affrontare il presente e il futuro.

“Dopo l’uscita di Chilometri abbiamo sentito la necessità e il desiderio di lavorare insieme a nuova musica. Abbiamo scritto delle canzoni durante l’estate: dieci giorni di residenza artistica, la cui cornice è stata la calda Puglia, a entrambi cara. Un motivo per piangere è un’anticipazione del disco che uscirà a inizio 2024, che non vediamo l’ora di suonare live in giro” — Filippo Cattaneo Ponzoni & Maëlys

CREDITS

Scritta da Filippo Cattaneo Ponzoni, Marilisa Scagliola e Claudio La Rocca

Musica di Filippo Cattaneo Ponzoni, Claudio La Rocca

Prodotta da Filippo Cattaneo Ponzoni e Sup Nasa

Voci: Filippo Cattaneo Ponzoni & Maëlys

Chitarre: Filippo Cattaneo Ponzoni

Tastiere: Filippo Cattaneo Ponzoni

Basso: Filippo Cattaneo Ponzoni

Mix: Dario Riboli

Master: Dario Riboli

Label: Futura Dischi

Distribuito da: Artist First

Foto e Artwork: La Blet

Logo FCP: Riccardo Michelazzo

Logo Maëlys: Afraid Studio

Maëlys – BIO

Maëlys (Marilisa Scagliola) è un’artista in attivo nel panorama musicale italiano dal 2017.

Il suo primo disco, Mélange, è stato pubblicato nel gennaio 2018 per l’etichetta Playbrown Group.

Nell’estate dello stesso anno ha suonato in diversi festival come L’Acqua in Testa Music Festival, il Balcony Tv Fest al Monk di Roma, il Medimex, il Siren Festival, il Panoramica Festival prima di Joan Thiele, il Chiù Festival prima di Noga Erez, il Locus Festival prima di Ghemon.

A quattro anni dall’uscita del suo primo disco, Maëlys sente la necessità di trovare un nuovo equilibrio. Catapultata in una generazione che è sempre di fretta e vive col fantasma costante di star perdendo tempo, cerca il suo posto in diverse città d’Europa e nelle sue culture differenti, per poi in realtà ritrovarsi in quattro semplici immagini: il mare della sua terra, la luce che filtra dalle finestre di casa sua, i sentimenti che cerca di razionalizzare e la sua musica introspettiva. Ad aprile 2023 esce il suo secondo disco, “Senza Numero Civico” per Futura Dischi, a cui segue a maggio un featuring, “Chilometri” col cantautore e musicista Filippo Cattaneo Ponzoni. Nell’estate 2023 porta le sue canzoni in giro tra la Lombardia e la Puglia: spiccano i concerti al Coopera Village e al Colligo Festival prima degli Studio Murena. A questo segue un concerto al Magnolia nell’autunno 2023 con Il Cairo e I Delicatoni.

Pronta per affrontare un nuovo capitolo, a fine anno pubblica “Un motivo per piangere” con Filippo Cattaneo Ponzoni, col quale ha scritto un intero disco durante una residenza estiva in Puglia, in uscita a inizio 2024 sempre per Futura Dischi.

Filippo Cattaneo Ponzoni – BIO

Filippo Cattaneo Ponzoni è un cantante, chitarrista e cantautore di Bergamo, Italia, classe 1999.

Nel 2017 si è esibito sul palco del rinomato Rocce Rosse Blues Festival, in Sardegna, come artista più giovane della sua storia. In questo festival negli anni hanno suonato artisti di fama mondiale tra cui B.B. King, Eric Clapton, David Bowie e molti altri. Da febbraio 2018 è il chitarrista di Ghemon. Con quest’ultimo suona tuttora dal vivo, avendo contribuito con le sue chitarre anche agli album “Scritto nelle Stelle”, “E vissero feriti e contenti”, oltre che al singolo sanremese “Rose Viola”. Nello stesso anno intraprende un progetto musicale da solista suonando in vari locali e festival di tutta Italia. Il 10 Gennaio 2020 si è esibito sul palco di Germi, noto locale milanese fondato da Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo. Nel 2020 è uscito “La Tua Alternativa”, il suo primo EP da solista. Nell’ottobre 2021 ha pubblicato “Bulli”: primo salto verso nuove sonorità, contaminate da un R&B più deciso e da un’elettronica ben calibrata. Nel 2022 sono usciti i nuovi singoli Felpa e Sguardi. A luglio 2022 ha vinto il primo premio di Nuovi Suoni Live, concorso organizzato dal Comune di Bergamo che negli anni scorsi ha visto come vincitori Pinguini Tattici Nucleari e ISIDE.

A dicembre 2022 è uscito “Delorean”, il suo primo album che ha portato in tour per l’Italia durante il 2023. Tra i concerti più significativi un live in Sicilia, un’apertura a Colombre al Gubbio DOC Fest e a Drast a Bergamo NXT Station.

A maggio 2023 è uscito il suo nuovo singolo “Chilometri” in collaborazione con Maëlys e durante la stessa estate i due hanno lavorato a un disco che uscirà a inizio 2024 per Futura Dischi.