Il film “Bocche inutili” stasera su Rai 5: la trama

Il lager di Ravensbrück, l’inferno delle donne, al centro del film “Bocche inutili” in onda stasera su Rai 5: ecco la trama

Ester, un’ebrea italiana di 40 anni, inviata al campo di Fossoli dopo che la sua famiglia viene portata via nel rastrellamento del ghetto di Roma. E lei la protagonista del film di Claudio Uberti “Bocche inutili”, girato in gran parte all’interno del campo di prigionia e concentramento di Fossoli, in onda lunedì 22 gennaio alle 21.15 su Rai 5.

Ester fa di tutto per non salire sui mezzi diretti ad Auschwitz, ma viene portata nel campo di Ravensbrück conosciuto come “l’inferno delle donne”. Intanto ha scoperto di aspettare un bambino. Potrà fidarsi delle compagne di prigionia? Ester verrà tradita? Lei e il suo bambino non ancora nato saranno salvati? Nel cast Marguerite Sikabonyi, Lorenza Indovina, Nina Torresi, Morena Gentile, Anna Gargano.