Previsioni meteo 21 gennaio 2024: ultime ore di freddo

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo un miglioramento che riguarderà tutta la Penisola, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e clima invernale. All’inizio della prossima settimana un robusto anticiclone si posizionerà sulla Penisola Iberica interessando in parte anche il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo asciutte in Italia anche se infiltrazioni settentrionali potrebbero portare qualche veloce nota instabile. Nella seconda parte della settimana alta pressione che potrebbe rinforzarsi ed espandersi ulteriormente verso est portando non solo tempo stabile ma anche un netto rialzo termico con valori ben al di sopra delle medie da Nord a Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 21 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medie. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più sporadici sul versante adriatico. Tra la serata e la notte ancora instabilità con maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con deboli piogge sulla Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto su Isole Maggiori e Calabria. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.