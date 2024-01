Per Christine Durand nuovo incarico in MEGA International

Christine Durand avrà la responsabilità di sviluppare l’approccio aziendale di MEGA incentrato sulle persone, mentre l’azienda continua ad espandere la sua presenza globale

MEGA International, azienda di riferimento nel settore del software SaaS per l’Enterprise Architecture, annuncia la nomina di Christine Durand a Chief People Officer e membro del consiglio di amministrazione per supportare l’azienda nella sua crescita e nello sviluppo del suo bene più prezioso, le persone.

Christine avrà la responsabilità di sviluppare l’approccio aziendale di MEGA incentrato sulle persone, mentre l’azienda continua a crescere e ad espandere la sua presenza globale. Ha più di 18 anni di esperienza nel settore delle risorse umane e una passione per l’empowerment delle persone sul posto di lavoro.

Nel suo nuovo ruolo in MEGA, Christine gestirà tutti gli aspetti della gestione dei dipendenti: l’attrazione dei talenti, il benessere, gli sforzi di responsabilità sociale d’impresa e le iniziative di diversità e inclusione. Christine supervisionerà inoltre lo sviluppo della leadership, l’empowerment delle persone e guiderà la creazione di una strategia internazionale delle risorse umane di MEGA e della sua esecuzione in collaborazione con i rappresentanti regionali delle risorse umane.

Prima di entrare in MEGA, Christine ha ricoperto il ruolo di Human Richness Director per Albéa a Parigi, Senior HR Business Partner per Bombardier Aerospace a Montreal e Human Resources Manager per In Mind, sempre a Montreal. Ha una vasta esperienza internazionale, anche nel Regno Unito e in Australia.

“Sono felice di far parte di MEGA International. L’atmosfera vivace e incentrata sulle persone, la presenza globale e la dinamicità della leadership sono profondamente in sintonia con i miei valori”, afferma Christine. “L’incoraggiamento all’innovazione in questo ambiente di lavoro rende ogni giorno un’opportunità per prosperare”.

Christine è membro dell’Associazione dei Canadesi a Parigi e di diverse reti HR, e ha creato e dirige “Connexions RH”, una piattaforma che supporta 1000 professionisti HR in Francia e Canada. Quando non è in ufficio, Christine è un’avida viaggiatrice che ama scoprire nuovi luoghi, nuovi modi di fare, culture e persone.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Christine nel nostro team, perché la sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali per promuovere una cultura del lavoro vivace e inclusiva. Insieme, continueremo a plasmare il futuro della nostra azienda e delle sue incredibili persone, dove il talento prospera e l’innovazione non conosce limiti”, spiega Luca de Risi, Chief Executive Office di MEGA.