I Rossonoha online con il brano “Animali strani”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming “Animali Strani”: è il titolo del nuovo singolo, con videoclip, dei ROSSONOHA

“Animali Strani” è il titolo del nuovo singolo dei ROSSONOHA, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano è stato scritto da Massimiliano Renzi, con la produzione musicale di Alex Balzama.

ASCOLTA BRANO – GUARDA VIDEOCLIP

“I rapporti con gli altri ci insegnano a vivere la vita in modo differente da ciò che conosciamo – racconta la band formata da Massimiliano Renzi (voce e sinth), Marco Melfa (chitarra), Fabrizio Proietti (basso) e Andrea D’Elia (batteria/drum machine): “Questa storia racconta il passaggio della meravigliosa avventura di un rapporto umano, attraverso l’entusiasmo di scoprirsi diversi al fianco di una persona nuova, di inciampare in errori nuovi, del rispetto che si impara a pretendere per se stessi e quindi di crescere insieme senza calpestarsi. Quel frammento di verità che arriva solo dopo aver perso qualcosa di importante. Spesso e purtroppo, laddove non esistono questi tipi di legami, in qualsiasi ambito, famigliare, amicale, lavorativo, sentimentale, si tende a camminare sulla testa degli altri. La destinazione di un percorso fatto di amore e consapevolezza, un inno alle cose che finiscono purché ci lascino un insegnamento”.

Il videoclip, scritto e diretto da Manuela Kalì, con la partecipazione di Elisa Rocchetti, attrice in “A casa tutti bene” – 2a stagione, con la regia di Gabriele Muccino e “Accattaroma” di Daniele Costantini, racconta un ricordo passato, un ricordo narrato attraverso le parole e le immagini. Parla di un rapporto consumato dal tempo e nel tempo, consumato da ogni cosa, gioia, dolore, passione euforia e della volontà di andare avanti. Lo styling è curato da Thomas Di Lillo.

I Rossonoha sono una band di Roma, cresciuti sotto i colpi melodici dei Beatles e della prima genesi elettronica. Tra studio, scrittura e la continua ricerca tra i vari club che proponevamo musica indipendente. Poi l’incontro con Flavio Ferri, produttore e cofondatore della famosa band Delta V. Inizia la collaborazione con Ferri che produce i brani del primo disco di Rossonoha. Partecipa con il brano “Solo per te” alle selezioni di Sanremo.

Un progetto, un sound che varia dagli 80 ai 145 bpm senza lasciare il tempo di riflettere, un altro viaggio che viene presentato nei vari club. Esce il singolo “Sei”, presentato su Sky Arte, mentre TGCOM24 prosegue il viaggio presentando il singolo, “Rumore”. Premiati alla kermesse Roma Videoclip – il cinema incontra la musica e al Concorso Laziowave, successivamente aprono il concerto dei Marlene Kuntz a Frosinone. Poco dopo esce la cover della celebre canzone del Maestro Franco Califano intitolata TAC. Rossonoha cambia rotta e decide di creare i nuovi brani sotto la produzione artistica di produttori tra la Gran Bretagna e la Germania. Nel frattempo, escono i singoli “Passo Le Notti”, che supera ogni aspettativa negli ascolti e “Siamo Ancora Qui”, riflessione musicale sull’odio, sull’essere umano, sulla vita di chi fa fatica ad arrivare a fine mese.

Nel 2021 e 2022, nel momento delle riaperture post pandemia, i Rossonoha vanno in Tour nelle periferie romane, tra i palazzi e i parchi delle realtà popolari per esserci, per ripartire insieme. I giornali della capitale evidenziano l’iniziativa. Finalisti ad Arezzo Wave nel 2022. Dopo il brano, “Dall’altra parte della strada”, nel 2023 esce il singolo Post-it: “avevamo bisogno di questo brano, era per noi urgente e così abbiamo voluto attaccare un post-it per ogni anno passato, per ogni momento vissuto, per ogni occasione mancata, per ogni battaglia persa”.