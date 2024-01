Disponibile in digitale l’EP “After Party” di Par Ty

Disponibile online su tutte le piattaforme di streaming digitale “AFTER PARTY”, il nuovo disco di PAR TY

“After party” è il secondo progetto ufficiale rilasciato nel 2023 da PAR TY. L’ep racconta la crescita e la rivoluzione che ha contraddistinto la vita dell’artista durante l’ultimo anno. Si tratta di un progetto rap composto da otto tracce, ciascuna con il proprio stile, testi originali e messaggi unici. Questo lavoro musicale offre una varietà di sonorità, dalle energiche e coinvolgenti basi musicali a testi che spaziano dalla celebrazione dell’individualità e dell’energia festosa a temi più profondi come la nostalgia, la relazione e la critica sociale.

Le tracce “Cookbook”,”Bazza” e “Malo” (in apertura del disco) trasmettono un’atmosfera notturna di festa e divertimento, con riferimenti a temi di lotta e contrasti. “Tik Tak” solleva questioni sociali e politiche, offrendo una prospettiva critica sul sistema. “Qué onda?” esprime un forte desiderio e attrazione, mentre “OWO” riflette sulla nostalgia e sul cambiamento legato a un trasferimento internazionale. Infine, “Yoyo” sottolinea l’importanza del supporto reciproco in una relazione.

“After party” è un lavoro che raccoglie una vasta gamma di emozioni e riflessioni, dalla gioia dell’intrattenimento e della passione all’angoscia della nostalgia e alla critica sociale. Questa varietà di contenuti e stili musicali rende l’album estremamente coinvolgente e rappresenta una celebrazione della diversità dell’esperienza umana.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: “AFTER PARTY è il risultato di un viaggio musicale straordinario che ho intrapreso con tutto il cuore e l’anima. Questo album rappresenta la mia crescita artistica e la mia dedizione per offrire ai miei ascoltatori un’esperienza unica. Ogni brano in questo disco racconta una parte diversa della mia storia e delle esperienze che ho vissuto. È il mio modo di condividere la magia delle notti e delle avventure con chiunque sia disposto ad ascoltare. Ho voluto creare un’esperienza in cui i suoni e le parole si fondono per creare un’atmosfera irripetibile, spero che chi lo ascolta possa sentirsi ispirato e coinvolto.”

TRACK-LIST:

Cookbook

Bazza

Malo

Tik Tak

Qué onda?

OWO

YoYo

Biografia

L’artista PAR TY è stato profondamente influenzato dalla cultura hip-hop e dalla sua passione per il mondo streetwear. Cresciuto in una città come Bologna in cui la musica rappresenta una forma di espressione vitale, ha iniziato a creare la propria, trasportando con sé uno stile di vita intriso di autenticità e audacia.

Dopo aver perfezionato le sue abilità nel rap e aver ottenuto il riconoscimento locale, ha attirato l’attenzione dell’etichetta discografica italiana Kimura. La firma con Kimura è stata una svolta nel suo percorso, poiché ha permesso al rapper di condividere la sua musica con un pubblico più ampio.

Con l’uscita del progetto d’esordio Party, si è immediatamente generata un’enorme ondata di hype. Le liriche ricche di significato e le melodie incisive sono state accompagnate da uno stile unico caratterizzato da dettagli streetwear eclettici e innovativi.

Ora, PAR TY sta per lanciare un nuovo progetto, anticipato dai singoli Qué onda?, OWO, YoYo, un lavoro che promette di superare ogni aspettativa. L’artista ha dedicato mesi di intenso lavoro in studio, perfezionando ogni dettaglio delle nuove tracce e cercando di superare i confini del genere. L’album, ancora senza titolo, è una fusione esplosiva di testi taglienti, ritmi avvincenti e produzioni innovative. PAR TY continua a rappresentare la voce di una generazione, con liriche che affrontano temi profondi e attuali, spingendo l’ascoltatore a riflettere sulle sfide e le gioie della vita. La festa continua.

“AFTER PARTY ” è il nuovo ep.