Brividi su Rai 4 con “La casa in fondo al lago”: la trama del film

Prima serata da brivido con “La casa in fondo al lago” del duo di registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury: la trama del film

Ben e Tina sono una coppia di youtuber che documentano le loro esplorazioni di luoghi inusuali e pericolosi. Durante una vacanza in Europa, decidono di fare tappa a Chanteloup, in Francia, dove si dice che ci sia un edificio infestato dai fantasmi sommerso da un lago artificiale.

Domenica 21 gennaio alle 21.20, Rai 4 propone “La casa in fondo al lago”, in cui Il duo di registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury – apprezzati dagli amanti dell’horror per aver diretto il cult splatter “À l’intérieur” e aver esplorato il passato di Faccia di cuoio in “Leatherface”, prequel di “Non aprite quella porta” – si avventurano nel filone ghost-story sfruttando una location fuori dagli schemi: una casa sommersa.

I due protagonisti, con l’aiuto di un abitante del posto che li conduce nella zona migliore in cui immergersi, si introducono nella casa armati di bombole di ossigeno e videocamere, ma quello che trovano è molto più terrificante di quanto avrebbero potuto immaginare e la scarsità di ossigeno non gioca a loro favore. Maestri del brivido e della tensione, Bustillo e Maury riescono a dar vita a un film horror subacqueo in cui alle inquietanti presenze che abitano la casa si aggiunge la situazione da survival thriller data dall’esaurimento della riserva d’aria nelle bombole e dalla difficoltà di trovare un’uscita dalla magione stregata.