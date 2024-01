Su Rai 2 FBI e FBI International con “Errori del passato” e “Debito di sangue”: la trama

Stasera su Rai 2 FBI e FBI International con un doppio episodio, in prima visione assoluta: ecco la trama di “Errori del passato” e “Debito di sangue”

Prosegue su Rai 2, in prima visione assoluta, sabato 20 gennaio alle 21.20, la quinta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti.

Nell’episodio “Errori del passato”, tutto comincia con l’assassinio di un camionista dopo un suo viaggio di routine in Canada. L’uomo trasportava dell’esplosivo che è stato rubato per organizzare un attentato al One Police Plaza. Due uomini, Mustafa Samir e Omar Hassan, vogliono vendicarsi della caccia all’uomo contro gli immigrati che la polizia e le altre agenzie hanno messo in atto nel 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle. Soprattutto cercano vendetta per la morte del padre di Samir, precipitato da un tetto mentre cercava di fuggire. Gli agenti, durante le indagini per fermare l’attentato, capiranno anche che qualcuno di loro ha sbagliato.

A seguire, sempre su Rai 2, ancora in prima visione assoluta, continua la seconda stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio “Debito di sangue”, il fratello dell’uomo che Forrester ha ucciso in Croazia evade dal carcere siberiano in cui era imprigionato, con l’intenzione di regolare i conti con chi ha causato la morte di suo fratello.