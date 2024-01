Gli Altomare in radio e in digitale con “Universo”

Gli Altomare tornano sulla scena musicale con “Universo”. Un tentativo d’incontro in una società sempre più distante

Nuova traccia per la band Altomare dal titolo “Universo”. Un nuovo singolo del gruppo che questa volta pone l’attenzione sulle relazioni interpersonali e su come l’incapacità di esprimere i propri sentimenti gravi sia sui rapporti sentimentali che sulla società in generale, rendendola sempre più distante, nonostante si tenti costantemente di farsi coinvolgere, ma mai fino al punto di essere presenti ed attivi.

Troppo facile dimenticarsi delle persone, vivendo una vita veloce ed in continua evoluzione, anche nascondendosi dietro l’ombra dei social.

La giostra emozionale di questi rapporti porta ad avere momenti di down forti in cui può sembrare che crolli addosso l’intero universo, il trascorso è parte fondamentale dell’evoluzione personale ma non deve influenzare completamente il nostro futuro.

Grazie al suo timbro lo-fi intrecciato con un’anima pop punk, la traccia è una canzone liberatoria dallo spirito fresco ma dal retrogusto malinconico, rappresentato alla perfezione nel videoclip che accompagna la canzone, firmato da Alessandro Turra.

Altomare è un nuovo progetto nato nel 2022 da 4 vecchi amici con personalità diverse tra loro che virano verso la stessa meta.

Il rapporto familiare che li contraddistingue viene riportato anche sul palco dove gli piace portare uno show carico ed energico, forte della fiducia, musicale e personale, costruita in anni di condivisione di palchi con precedenti progetti e di post serata passati insieme.

Il sound, alternative/pop-rock, è contraddistinto da linee vocali e riff melodici contrapposti a ritmiche aggressive, dove l’uso di pad e synth si amalgama al suonato.

I testi con un retrogusto malinconico, i riff che strizzano l’occhio al passato, la ritmica che inesorabile macina nelle retrovie, non è un genere, è uno sfogo.

La line-up presenta Macca alla voce, Maury al basso, Alex alla chitarra e Sma alla batteria.