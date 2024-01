“Chiedi bene e ti sarà dato” è il nuovo libro di Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, è scrittore, consulente e imprenditore: “Chiedi bene e ti sarà dato” è il nuovo libro

La vita, a volte, cambia anche solo cambiando le domande che poniamo a noi stessi.

Passare da: “Perché sto sempre così male?” a: “Che cosa posso fare per stare finalmente bene?” è un modo semplice per iniziare a vedere le cose in maniera diversa e, quindi, a renderle diverse, perché la realtà altro non è se non la somma delle idee che abbiamo in testa al riguardo. Con le parole, ci spiega Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, possiamo definire in molti modi differenti la realtà che ci circonda, modificando di conseguenza ciò che pensiamo e proviamo rispetto a quanto ci accade. Ma è nelle domande, che ci poniamo o facciamo agli altri, che è nascosto il vero segreto per il cambiamento. Ogni affermazione potenzialmente dannosa per il nostro cervello può essere infatti trasformata in una domanda virtuosa che ci pone su un cammino differente, verso la scoperta di soluzioni che ci cambiano la vita anziché lasciarci sprofondare nel pantano delle nostre sofferenze.

A partire dai suoi studi nell’ambito della linguistica cognitiva e della fisiologia del comportamento umano e utilizzando uno stile narrativo innovativo che va a toccare le nostre corde più profonde, con questo libro Paolo Borzacchiello ci indica quali sono le domande giuste da porci, in grado di scardinare gli schemi mentali a cui siamo abituati e di cambiare il corso dei pensieri che abbiamo in testa, per sviluppare nuovi punti di vista e nuove visioni. E aprire così nuovi mondi che ci conducono verso la realizzazione dei nostri desideri più alti.

“Ecco cosa mi piacerebbe che tu imparassi leggendo questo libro: che puoi sempre vedere le cose in modo diverso se sai porti le domande giuste, perché le domande giuste hanno il potere di cambiarti la vita, e di cambiarla a tutti coloro che ti stanno intorno. Perciò, ricorda: chiedi bene e ti sarà dato.”

Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, è scrittore, consulente e imprenditore. Per Mondadori ha scritto i bestseller La parola magica (2018), Il Super Senso (2019), La quinta essenza (2020), Basta dirlo (2021), Nessuno può farti star male senza il tuo permesso (2022, con Elisa Sednaoui) e Forse sei già felice e non lo sai (2022).