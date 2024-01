Su Rai 2 la quinta stagione d The Rookie con “La truffa” e “Vulnerabilità”: la trama

Stasera su Rai 2 in prima visione assoluta due nuovi episodi di “The Rookie 5” intitolati “La truffa” e “Vulnerabilità”: ecco la trama

Continua in prima visione assoluta, venerdì 19 gennaio, alle 21.20 su Rai 2, la serie “The Rookie” con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles.

Nell’episodio dal titolo “La truffa”, Lopez propone un patto a Elijah: in cambio della sicurezza per la sua famiglia minacciata da Abril Rodas, gli offre un aiuto per eliminarla. In realtà si tratta di un piano dell’FBI che non andrà come previsto. Nel frattempo, Nolan è alle prese con la casa della madre che è morta da poco. Per tutta la vita la donna ha vissuto di truffe e l’agente incontra alcune persone poco raccomandabili che hanno avuto a che fare con lei. Quando viene a sapere che la casa è stata pignorata Nolan torna felicemente a Los Angeles con Bailey.

Nell’episodio “Vulnerabilità”, al centro sono le relazioni sentimentali delle varie coppie dei protagonisti nel giorno di San Valentino: Tim e Lucy; Wesley e Lopez; Bailey e Nolan. Celina chiede a Nolan di poter accedere al file che riguarda la sorella uccisa. L’agente, pensando che la sua recluta non sia ancora pronta, riesce a dissuaderla. Nel frattempo, la squadra deve rintracciare tre passeggeri nigeriani, esposti al virus dell’ebola e non fermati all’aeroporto. Ma non solo: devono evitare che il gas nervino trasportato da un camion sia liberato causando la morte di molte persone.

Chiude la serata l’episodio “Programmazione” della quarta stagione di “The Rookie”, in cui la squadra di Nolan indaga sull’omicidio del produttore esecutivo di un reality show, ucciso durante le riprese.