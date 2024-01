Previsioni meteo 19 gennaio 2024: break nevoso al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 gennaio 2024: repentino cambio di circolazione con l’arrivo di aria fredda e neve a bassa quota al Nord

Dopo una prima parte di settimana con clima mite, condizioni meteo in rapida evoluzione sulla nostra Penisola. Una fase più fredda interesserà infatti l’Italia con l’arrivo del weekend. Il fronte perturbato in spostamento verso i Balcani dovrebbe infatti consentire al suo passaggio l’ingresso di correnti più fredde con temperature in calo specie tra Sabato e Domenica. Avremo valori sotto media soprattutto al Nord e sul medio Adriatico con anomalie negative anche di 6-8 gradi. Possibilità di neve a quote molto basse al Nord tra la giornata di oggi e le prime ore di domani. Poi maltempo anche al Centro-Sud con neve lungo l’Appennino, fino a quote collinari sul finire dei fenomeni specie sul medio versante Adriatico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con locali piogge su Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sugli stessi settori, a tratti anche intensi e con neve fino a quote basse. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e neve fin verso i 100-300 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sui settori tirrenici con piogge e temporali, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni possibili su tutti i settori localmente anche intense. Tra la serata e la notte tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni e neve in calo fino a 400-1000 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Campania, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. Al pomeriggio ancora tempo instabile con deboli piogge su Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte precipitazioni possibili su settori Peninsulari e Sardegna, più asciutto sulla Sicilia. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .