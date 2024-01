L’oroscopo di oggi, venerdì 19 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 19 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le coppie sposate da tempo devono pensare ai figli e alle spese per la casa; c’è da rivedere una questione economica importante che riguarda la famiglia; amore in attesa.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le prospettive sono interessanti e penso che tu abbia già ricevuto una buona proposta di lavoro. Se in passato c’è stata una separazione o una delusione è più difficile ripartire. Cerca di non sprecare questo periodo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata a metà, non tutto va male ma non sembri contento, sul lavoro una bella novità da valutare bene. Calma e sangue freddo, nei limiti del possibile!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata favorevole, fase di rigenerazione, entro pochi mesi si definirà il tuo ruolo in un’azienda. Da un certo punto di vista la giornata è favorevole e consiglio di non rimandare nulla a domani. Dispute con un ex per motivi di soldi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Il lavoro richiede impegno, questa sera calo di forma, oppure semplicemente necessità di evitare ulteriori complicazioni, viaggi da programmare bene. Anche nelle coppie migliori può accadere qualcosa di strano.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Periodo di eventi in casa, cambiamenti importanti in vista; gli amanti stasera sono più appassionati. Riceverai buone notizie nell’ambito del lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In questa giornata la voglia di amare raddoppia. Non mancherà la vitalità e la capacità di reazione che sarà utile per gestire al meglio questa giornata. Colpi di scena in programma.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Momento di forza, energia in arrivo, ottimi aspetti per cercare di portare avanti le tue idee. I legami di lunga data e il matrimonio sono investiti da una luce che esalta le qualità nascoste.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornate di lotta nel lavoro, hai a che fare con persone che non tolleri ma che per ora devi frequentare, stomaco delicato. Attento a piccole dispute o insofferenza che possono nascere in famiglia. Non fare passi azzardati.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

C’è chi ti rimprovera di dare più tempo al lavoro che all’amore. In famiglia metti in conto un fastidioso contrattempo. La memoria non ti aiuta.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Entro pochi mesi riceverai delle bellissime notizie. Colpi di fulmine possono nascere all’improvviso, senza quasi che tu lo voglia. Occasioni per farti valere.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In arrivo importanti responsabilità nel lavoro; favoriti gli studenti. E’ possibile costruire qualcosa di bello per il tuo futuro.