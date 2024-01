La rete globale di Röchling Automotive passa a Managed SD-WAN

Röchling Automotive potenzia la sua rete globale ad alte prestazioni in quattro continenti con GTT Managed SD-WAN

GTT Communications, leader mondiale nei servizi di rete e sicurezza gestiti per le organizzazioni multinazionali, ha effettuato con successo la transizione della rete globale di Röchling Automotive da MPLS a Managed SD-WAN. Il servizio di rete collega 40 sedi e 5.500 dipendenti in Europa, Nord e Sud America e Asia, consentendo al produttore di perseguire i propri obiettivi di digitalizzazione e crescita internazionale in modo più efficiente.

Grazie all’architettura di rete SD-WAN ad alta disponibilità, Röchling Automotive si è assicurata resilienza e ottimizzazione intelligente delle prestazioni per le sue operazioni globali continuative, così da connettere gli impianti di produzione, le sedi aziendali, un data center privato e i servizi cloud come Röchling Echo Cloud, che permettono di migliorare la produttività. GTT Cloud Connect supporta la connettività ai servizi cloud-hosted Microsoft Azure del produttore con collegamenti resilienti ed economicamente vantaggiosi, oltre a sicurezza end-to-end. Röchling Automotive si affida a GTT per la gestione, il monitoraggio e il supporto della propria rete, liberando tempo per il reparto IT interno, che può così concentrarsi sui miglioramenti digitali della produttività e dell’esperienza del cliente.

“La nostra digitalizzazione e il passaggio all’Industria 4.0 rendono fondamentale per la nostra attività la connettività tra i nostri sistemi, processi e strutture in tutto il mondo – spiega Christian Mall, IT Manager, Network and Datacenter Global di Röchling Automotive – Il passaggio a GTT Managed SD-WAN ha portato a un raddoppio della larghezza di banda e a una riduzione del 20% degli incidenti sulla nostra rete globale, e ha sostenuto la nostra transizione senza problemi verso lo Smart Manufacturing. GTT è per noi un partner collaudato e fidato, ed è per questo che stiamo valutando di migliorare ulteriormente la nostra sicurezza con GTT Secure Connect, basato sul framework Secure Access Service Edge”.

“Siamo lieti di contribuire alla storia di successo di Röchling Automotive con le nostre soluzioni di rete avanzate e di supportare questa azienda dinamica nel raggiungimento dei suoi obiettivi aziendali – ha dichiarato Tom Homer, Presidente della Divisione Europa di GTT – Questa implementazione SD-WAN e di firewall gestito evidenzia la nostra capacità di Managed Service Provider globale di fornire la sicurezza, la connettività e le competenze che aiutano le aziende a progredire nel digitale, proteggendo le loro operazioni oggi come nel futuro”.

Man mano che l’attività di Röchling Automotive si espande, GTT Managed SD-WAN consente di integrare rapidamente e senza problemi la WAN aziendale nelle nuove sedi. GTT è in grado di garantire una connettività sicura e affidabile per tutte le nuove sedi grazie alla sua rete IP globale Tier 1, integrata da relazioni con fornitori di rete regionali in tutto il mondo. Attraverso il portale GTT EtherVision, Röchling Automotive ottiene un controllo e una visibilità semplificati delle impostazioni specifiche di ogni sito e della gestione delle policy.

GTT fornisce inoltre soluzioni di sicurezza specifiche per ogni sito, per soddisfare le rigorose condizioni imposte dal produttore per lo scambio di informazioni proprietarie con terzi. Queste includono la combinazione di un firewall gestito da GTT con altri firewall virtuali per garantire la crittografia dei dati conforme ai protocolli ISO 27001.