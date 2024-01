“Giovedì sera” è la prima canzone in italiano dei The Straws

“Giovedì Sera” è il primo singolo in italiano della band milanese The Straws: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

L’ultimo singolo della band milanese The Straws è “Giovedì Sera”. La canzone, primo esperimento in lingua italiano, è una traccia che racconta una storia comune a tutti, ossia un amore finito.

Il brano analizza la situazione non da un punto di vista semplicemente affettivi, ma cerca di dare risposte attraverso la solitudine successiva a una rottura e, successivamente, di come ognuno di noi provi a reagire in tutti i modi per superare la vicenda.

Così il testo si lega alla melodia che si apre con note più delicate, a sottolineare il momento temporale di tutta la storia, per poi aprirsi con riff più incalzanti durante il ritornello, a rimarcare la rabbia e la delusione, lasciando poi invece all’ascoltatore il finale della storia, con una chiusura sospesa, dove una chitarra, e nient’altro, fa da protagonista.

Nati a Milano, i The Straws sono un trio alternative rock che propone sonorità elettroniche/indie alternate a momenti più heavy e riff stravaganti di chitarra.

Ispirati dalla diretta “semplicità” degli Strokes, dai ritmi incalzanti degli Arctic Monkeys e dalle note eleganti della scena indie francese portano in Italia la loro idea di musica.

Luca Pacca (chitarra e voce) e i due fratelli, Daniele Grande (basso) e Simone Grande (batteria), pubblicano a fine 2022 il loro primo singolo “Y.A.S.C”, brano con cui il gruppo ci circonda di melodie e suoni dall’ atmosfera cupa, ispirata alle melodie british anni 90, seguito da “Keep Me Out” e “Giovedì Sera”, entrambi in collaborazione con Sorry Mom!.