L’oroscopo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

L'oroscopo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Inevitabili i cambiamenti influenzati sia da scelte personali che da eventi improvvisi. Pensi di più al lavoro perché ci sono nuove prove d’affrontare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Vorresti vivere altrove, viaggiare, trasferirti, ma alcuni impegni di carattere economico non lo consentono. In amore, c’è il rischio di diventare troppo critici…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Qualcuno sarà chiamato a fare cose nuove. Attenzione ai tradimenti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Devi recuperare un sentimento, un amore, tra oggi e domani arriverà una bella notizia e anche tu ti sentirai meglio. Per il lavoro potresti fare una richiesta se il tuo lavoro lo permette.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Chi ha un amore difficile da vivere, gestisce relazioni pesanti nell’ambito del lavoro è molto insoddisfatto e questa tensione oggi si fa sentire.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Entro poco sarà possibile ricevere una bella conferma di lavoro o personale. L’amore promette bene ma controlla i tuoi stati d’animo…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le cose migliorano, potrai anche recuperare un rapporto, forse hai esagerato in una discussione ma c’è anche tempo per chiedere scusa o recuperare.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Situazione migliore rispetto a quella delle settimane precedenti, sia in amore che per il lavoro. Cambio di programma possibile, ma la giornata è decisamente dalla tua parte. Le tue intuizioni possono valere moltissimo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In amore datti da fare, ci vuole un po’ di coerenza per risolvere le difficoltà del passato e un conto in sospeso. Un’occasione per farsi valere è in arrivo, se hai una bella professionalità ora sarà rivalutata. Qualche ritardo è probabile.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Attenzione, soprattutto in queste ore, sono momenti in cui potresti avere qualche pensiero di troppo. Amore da rivedere, non tutto quello che stai facendo è capito dalla persona che t’interessa.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ probabile che tu sia ancora amareggiato per un no ricevuto nell’ambito del lavoro o un blocco recente riguardante soldi o questioni legali. Cerca di non combinare guai dicendo parole sbagliate!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata faticosa ma redditizia per tutti coloro che hanno un’attività in proprio. Sei stato messo sotto torchio, è necessario ritrovare stabilità emotiva, e oggi la giornata è utile pure per l’amore. Nuovi incontri favoriti.