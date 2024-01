“L’Ombra” è il nuovo romanzo horror di Daniele Marassi

Da Daniele Marassi un romanzo a tinte cupe che scava nel passato dei protagonisti, costellato di ombre inquietanti e misteriosi interrogativi

Valentina è una madre di famiglia, scontenta del proprio matrimonio e insofferente per il rapporto turbolento con i figli. La notizia dello schianto dell’aereo sul quale viaggiava suo marito Flavio dà alla donna il colpo di grazia, causandole un crollo emotivo che la porta a rivivere i momenti più bui della propria vita. Il giorno dopo avviene il miracolo, Flavio torna da lei incolume. Non è però tornato da solo: con lui, un’oscura presenza entra in casa.

Nel tentativo di salvarsi e di recuperare il rapporto con il marito e con i figli, Valentina sarà costretta a fare i conti con il proprio passato, costellato di ombre inquietanti e misteriosi interrogativi.

Daniele Marassi nasce a Trieste nel 1987. A diciotto mesi fa un brutto incidente in macchina con sua madre. Ricorda uno schianto e due cerchi gialli nel buio, forse i fari dell’ambulanza. Ricorda mamma distesa su una barella, tutta sporca di rosso. Negli anni successivi, sogna spesso l’incidente e quegli occhi strani e luminosi, accompagnati da grida. Ha sempre creduto che fossero di un mostro ed è cresciuto con il terrore del sangue. L’horror lo aveva scelto.

Dopo aver visto in tv il trailer dell’adattamento televisivo di It di Stephen King e aver iniziato a leggere i “Piccolo Brividi” di R.L. Stine, inizia a scrivere tutte quelle decine di storie che gli frullano per la mente.

Nel 2020 pubblica il racconto “Il regalo di Natale”, nell’antologia “Un Natale Horror 2020” (LetteraturaHorror.it). Nel 2021 il racconto “Amici” (Scheletri.com), “La vita non è bella”, nell’antologia “Z di Zombie 2021” (LetteraturaHorror.it) e “La donna straniera” (LetteraturaHorror.it). Nel 2022 pubblica “La donna senza pace” (Historica Edizioni). Nel 2023 pubblica il racconto “Lui non potrà proteggerti per sempre” (Infernalia – Eclissi Edizioni), “L’uomo della luce” (Coppola Editore); è finalista al concorso letterario Terni Horror Fest con il racconto “Il Windigo” e al concorso “Un Natale rosso di sangue” (Golem Edizioni) con il racconto “Buon Natale, mamma e papà”.

L’Ombra è il suo primo romanzo per Edikit.

Informazioni

Titolo: L’Ombra

Autore: Daniele Marassi

Editore: Edikit

Pagine: 258