I Dyonea tornano con la canzone “Le Tue Parole”

“Le Tue Parole” è il nuovo singolo della poliedrica band dei Dyonea, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale

Il brano esprime un sentimento di connessione profonda e un’osservazione attenta della bellezza della vita e della natura. Il testo inizia narrando i momenti in cui si sente la presenza di qualcuno di speciale vicino a sé. Questa presenza è descritta come un tocco gentile che accarezza i pensieri. Si ricorda di un momento in cui ci si rende conto che tutto intorno era perfettamente in sintonia, suggerendo una sensazione di perfezione intelligente: la scoperta di un senso di armonia più profondo nella vita. La canzone parla anche dell’importanza delle piccole cose nella vita e come queste ci ricordano che c’è un mondo da scoprire e da cui non ci arrenderemo mai. Questa è un’ode alla meraviglia e all’ottimismo di fronte alle sfide. La ripetizione delle parole “le tue parole” e “i suoi segreti” sottolinea l’importanza della comunicazione e della condivisione tra i due individui. In sintesi, “Le Tue Parole” è una canzone che celebra la bellezza della connessione, la meraviglia della vita e l’impegno per qualcuno di speciale.

“È un brano che nasce dalle sensazioni che possiamo provare immersi in luoghi naturali…ricorda quanto possiamo essere connessi a tutto ciò che ci circonda e quanto possiamo imparare ascoltando il silenzio. Ci insegna a ritrovare il nostro centro e le nostre più grandi energie sentendo ciò che il vento porta con sé: le nostre più grandi consapevolezze, il nostro potere più profondo, le più antiche reminiscenze.” Dyonea

Storia della band

I Dyonea nascono nel settembre 2018: quattro amici, reduci da un’esperienza di band precedente, si riuniscono per dare vita ad un nuovo progetto musicale con una nuova cantante. Cominciano a comporre brani inediti in italiano e, dopo aver cambiato bassista e batterista, la formazione procede con diversi live e la registrazione del primo album, “Radici”, uscito nell’agosto 2020, completamente autoprodotto e anticipato dai singoli “Di nascosto” e “In te”. I cinque componenti creano un’identità musicale che viene definita indie rock con “contaminazioni” di altri generi (jazz, soul, grunge, rock anni ’80, ’90 e 2000) e continuano a comporre per il secondo disco. Partecipano ad alcuni contest (Sanremo Rock – Tour Music Fest), ad eventi presso comuni dell’hinterland milanese (Festa della Musica – Moonshine) e organizzano live presso locali della zona suonando anche in versione acustica. Nel maggio 2022 la band firma un contratto editoriale e propone una rivisitazione del singolo “In te”, uscito a fine agosto dello stesso anno, mentre il 2023 si apre con un contratto discografico con una nuova etichetta. Attualmente la formazione è composta da quattro membri (voce, chitarra, basso, batteria) e continua con la registrazione del nuovo disco, caratterizzato da sonorità sperimentali e diverse rispetto al lavoro precedente, con una leggera impronta progressive.