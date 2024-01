The Cosmic Gospel torna con un nuovo singolo e videoclip

Il nuovo progetto psych-rock marchigiano The Cosmic Gospel è pronto a condurci in un affascinante viaggio allucinato con un nuovo singolo e video

Online sulle principali piattaforme e store digitali il singolo “It’s Forever Midnight” di The Cosmic Gospel, progetto solista psychrock/lofi del maceratese Gabriel Medina. È la fresca ed intrigante anticipazione dell’album di debutto “Cosmic Songs For Reptiles In Love” in cd e digitale dall’etichetta jesina Bloody Sound.

The Cosmic Gospel (nome ispirato dalla serie animata “The Midnight Gospel”) è un trip sonoro senza destinazione. È un viaggio di batterie distorte, synth, fuzz, amore, melodie psichedeliche e disperazione. Dietro a questa entità cosmica si cela Gabriel Medina, musicista polistrumentista marchigiano attivo da anni in varie formazioni del maceratese (Hapnea, Bruxa tra le altre). L’album, prodotto in totale indipendenza, nasce da idee e take perdute nel tempo successivamente recuperate e trasformate con il fulgido ascendente di Beatles, Damon Albarn, Brian Jonestown Massacre, Unknown Mortal Orchestra, Spiritualized, Ty Segall, Beck e Donovan.

“It’s Forever Midnight” è la traccia che apre l’album ed è una delle più frenetiche: apparentemente allegra e scanzonata, nasconde in verità una storia grottesca che ha come protagonista il vecchio Mr. Goose, un poco di buono che dalla sua finestra spia le ragazzine cercando di attirarle dentro la sua casa degli orrori. È la prima delle otto storie al limite del surreale che popolano l’album, in un continuo vagare per montagne russe emozionali.