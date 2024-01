Previsioni meteo 17 gennaio 2024: peggioramento al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024: perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali, tempo più stabile al Centro-Sud

Scenario meteo capovolto sull’Italia in queste ore. Dopo alcuni giorni di tempo stabile, al Nord nella giornata di oggi è in arrivo una perturbazione che porterà piogge diffuse e neve sulle Alpi occidentali. Discorso diverso al Centro-Sud, dove dopo le piogge dei giorni scorsi il tempo risulterà in prevalenza sereno e con temperature minime e massime in rialzo. Domani la perturbazione raggiungerà anche le regioni centrali e le coste tirreniche del Sud peninsulare, dove avremo piogge di debole intensità. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni e potranno risultare in lieve aumento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Toscana e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi con qualche fenomeno isolato. Tra la serata e la notte tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1400-1600 metri ed in calo fin verso i 1000 metri nella notte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli piogge sparse, più asciutto sulle Isole Maggiori e settori adriatici. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni diffusi, generalmente di debole intensità. Tra la serata e la notte instabilità in aumeto con acquazzoni e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .