“Mio fratello rincorre i dinosauri” con Alessandro Gassman su Rai 1: la trama del film

Stasera su Rai 1 in onda “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Leggerezza e profondità per il racconto del rapporto tra due fratelli, ecco la trama del film

Un amore forte e imprescindibile, quello tra due fratelli che a tratti però si trasforma in rifiuto. Questa la storia emozionante raccontata in “Mio fratello rincorre i dinosauri” il film tratto da un libro di successo in onda su Rai 1, mercoledì 17 gennaio alle 21.30.

Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando finalmente arriva Gio, che ha la sindrome di Down, i genitori gli raccontano che il fratellino è un bambino “speciale”. Da quel momento Jack si costruisce un mondo immaginario dove Gio è un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo però, Jack capisce il problema di Gio ed ora che è cresciuto e sta per andare al liceo quasi si vergogna di lui. Un imbarazzo che aumenta quando conosce Arianna e si innamora per la prima volta.

I due fratelli sono interpretati da Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto, mnetre nei panni dei genitori ci sono Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. Due interpretazioni magistrali, quelle di un padre e di una madre a capo di famiglia eccentrica, dove le favole spiegano il mondo e l’amore vibra in ogni situazione. Il film del 2019, diretto da Stefano Cipani e ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol, ha vinto un David Giovani ai David di Donatello 2020 e il premio come miglior film dell’anno agli European Film Awards 2020.