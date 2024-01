Edy torna con il brano “Scappa al Pigneto con me”

L’amore di EDY è wave pop-punk: fuori in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Scappa al Pigneto con me”

Suona skate punk e wave pop-punk il nuovo singolo di EDY, fuori per MATRICE17 e intitolato SCAPPA AL PIGNETO CON ME. Un brano prorompente, istintivo ed energico, fortemente introspettivo. Con questo singolo l’artista siciliano lancia un messaggio potentissimo: amare non sempre basta, se non stiamo attenti può trasformarsi nella forma più distruttiva del concedersi, un vortice distratto e spaventoso che ci annienta.

SCAPPA AL PIGNETO CON ME parla d’amore. Un amore consapevole e maturo, che ha già attraversato i suoi dolori, le sue felicità e le sue aspettative. Un sentimento che – nel racconto di EDY – diventa interferenza, distruzione della bellezza dell’altro, delle proprie e altrui libertà.

Link: https://spoti.fi/3SKr08A

E anche se la consapevolezza di lasciare finire un amore è, per EDY, il più significativo gesto di rispetto, rimane in lui la malinconia, il romanticismo e la voglia di strappare la sua Lei dal proprio contesto, trascinarla vertiginosamente dentro la propria realtà, il proprio nido sicuro: il Pigneto, l’iconico quartiere romano degli artisti, da lui sentito come “casa”.

Scritto e pre prodotto in una sola notte d’estate (per essere precisi, a luglio, il 17: numero che continua a caratterizzare e tormentare la vita musicale dell’artista), SCAPPA AL PIGNETO CON ME è il risultato di un forte litigio con la propria compagna, che porta EDY a una scrittura libera e sempre spontanea, a volte sporca e decisamente onesta.

EDY parla punk, trap e perfino drill. Con SCAPPA AL PIGNETO CON ME si allinea perfettamente alla wave pop-punk, con un sound che abbraccia le sonorità dei Blink 182 e Machine Gun Kelly. Musica trasversale, come lui stesso la definisce, che fa breccia tanto nella generazione z che fra gli ascoltatori maturi.