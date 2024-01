Angelica in radio e in digitale con la canzone “Bye Bye”

Pezzo intenso e trasognato, scritto e composto dalla cantautrice Angelica e prodotto da Golden Years, Bye Bye poggia le sue basi su atmosfere rarefatte senza tempo

Una cartolina dolceamara dall’aura retro’, in arrivo. Mittente: ANGELICA. Un po’ per stemperare l’attesa del nuovo progetto discografico, un po’ per accrescerla, la cantautrice pubblica, via Factory Flaws, il nuovo singolo Bye Bye. “È nato da solo nel mio studiolo bolognese al pianoforte, poi ci hanno messo le loro sapienti mani Pietro Paroletti alla produzione e Andrea Suriani al mix e master – così ANGELICA ripercorrendo la genesi e la vita del brano.

Pezzo intenso e trasognato, scritto e composto dalla cantautrice e prodotto da Golden Years, Bye Bye poggia le sue basi su atmosfere rarefatte senza tempo, suoni avvolgenti e un testo carico di immagini evocative.

Attanagliata da una sensazione di paralizzante immobilità, tra distanze incolmabili e promesse decadute, ANGELICA fa del suo Bye Byebalsamo per le ferite di giorni difficili da lasciare alle spalle, salutando.

“Bye Bye alle emozioni che ci attraversano e poi se ne vanno, Bye Bye alle persone che non restano, Bye Bye alle versioni di noi stessi che non corrispondono più a chi siamo nel presente, Bye Bye alle parole che diciamo e che cadono per terra. Salutare è tanto difficile quanto necessario e io avevo la necessità di mettere un punto (di sutura più che di punteggiatura) per guardare al futuro e questa canzone è stata bravissima nel medicarmi”