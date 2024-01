Alessio Carciofi pubblica il nuovo libro “Wellbeing”

Disponibile nelle librerie e online “Wellbeing. Il futuro umano e digitale del benessere”, il terzo libro di Alessio Carciofi

Fuori il nuovo libro di Alessio Carciofi – professore universitario ed esperto di marketing & digital wellbeing – dal titolo “Wellbeing. Il futuro umano e digitale del benessere”, edito da Il Sole 24 Ore. Un libro che nasce con il fine ultimo di spiegare alle aziende le “regole del gioco” per affrontare le diverse sfide: dall’accelerazione costante all’essere sempre connessi, dalla percezione della mancanza di tempo alla necessità di attrarre talenti.

“Viviamo oggi in un mondo che ci vuole sempre più iperconnessi, veloci ed efficienti, un luogo dove la fatica mentale è diventata parte della quotidianità, dove il tempo non è mai abbastanza e lo stress è in costante aumento. Ritrovare una forma di benessere è una sfida universale che coinvolge tutti – manager, responsabili delle risorse umane, dipendenti, persino lavoratori autonomi – sia nella dimensione privata sia in quella lavorativa” afferma Alessio Carciofi, Autore, Docente & Senior Advisor in ESG & Corporate Wellbeing. “Spesso, dopo i miei interventi e dopo lo spaesamento iniziale, mi viene chiesto: “Dove posso saperne di più?”. Ecco, il libro “Wellbeing. Il futuro umano e digitale del benessere” nasce per cercare di rispondere a questa domanda. Oggi soffriamo di FOMO (fear of missing out) e questa nostra paura di perderci qualcosa ci porta a voler conoscere, a voler andare in profondità delle cose, quindi spesso la gente si chiede “Come posso fare?” e questa domanda è inevitabilmente legata a un’altra: “Ce la posso fare?”. Con “Wellbeing. Il futuro umano e digitale del benessere” rispondo a questa domanda e la risposta è sì, ce la possiamo fare, solo che nessuno ci insegna le regole del gioco”.

Il libro “Wellbeing. Il futuro umano e digitale del benessere”, che sarà disponibile anche in formato e-book su tutte le principali piattaforme, vuole essere una guida che fornisce gli strumenti, le conoscenze, le competenze e i racconti per un percorso di crescita, volto a trovare un equilibrio nella propria vita e dimostrare come benessere, produttività e risultati siano strettamente collegati. Al suo interno tratta di vari temi: dal futuro del lavoro con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale alla bufala del Multitasking, dal pericolo del micromanagement a quello del Wellbeing washing, dalla gestione del tempo e delle energie alla necessità di riposare.

“Siamo giunti a una rivoluzione umana del benessere che ci dimostra che le nostre vite non sono destinate a ruotare soltanto attorno al mondo del lavoro, dove l’equilibrio, la salute e il benessere sono le stelle guida. Ho voluto raccogliere esperienze personali, dalle aule universitarie agli incontri in aziende, dati, numeri e recenti scoperte scientifiche per cercare di rendere accessibile persino ai più scettici il concetto di benessere” afferma Alessio Carciofi, Autore, Docente & Senior Advisor in ESG & Corporate Wellbeing.

All’interno del libro si trovano anche 21 consigli per vivere con serenità il digitale e navigare verso un futuro più sano e consapevole a fianco della tecnologia, strumento che ha portato grandissimi vantaggi, ma che allo stesso tempo può risultare un pericolo se non gestito con senso e consapevolezza.

Alessio Carciofi

Professore universitario ed esperto di marketing & digital wellbeing, Alessio Carciofi coniuga l’impegno accademico con consulenze per aziende di spicco nel campo del corporate wellbeing & programmi ESG. Autore di libri e podcast, oltre che speaker in nei TedX, dopo un personale attraversamento del burnout, ha trasformato la sua esperienza in un catalizzatore per la sua missione: dedicarsi con passione al benessere digitale. Collaborando con istituzioni di rilievo, oggi guida individui e aziende verso un futuro più sano e consapevole a fianco della tecnologia, con l’obiettivo di assicurarsi che l’umanità rimanga umana.