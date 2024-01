Previsioni meteo 16 gennaio 2024: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 gennaio 2024: prosegue la fase di tempo stabile al Nord, ancora precipitazioni sparse sulle regioni centro-meridionali

Scenario meteo con poche variazioni in queste ore con l’Italia ancora divisa in due. Al Nord infatti il clima risulta ancora asciutto, mentre sulle regioni centrali e meridionali abbiamo maggiore copertura nuvolosa associata a precipitazione sparse. Le piogge insisteranno specie al Sud peninsulare e sulle regioni tirreniche. La neve tornerà a scendere a quote di montagna sull’Appennino abruzzese e più precisamente, a quanto sembra attualmente, a partire dai 1.600/1.700 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi risultando anzi paradossalmente, in alcuni casi, in lieve aumento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 16 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in graduale aumento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge sul versante adriatico. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, residui fenomeni in Abruzzo. Tra la serata e la notte ancora tempo per lo più asciutto ma con nubi sparse. Temperature minime stabili e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli piogge sparse. Al pomeriggio ancora instabilità con fenomeni sparsi, generalpiù asciutto sulle Isole maggiori. In serata ancora molte nubi ma con residue piogge solo sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .