L’oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Devi capire se hai fatto degli errori, e valutare nuove situazioni da sviluppare sulla base delle esperienze, anche negative, del passato. Pare che in questa giornata tutto riesca a stancarti, vorresti allontanarti da persone, situazioni che ritieni inutili.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Chiarirai le tensioni in famiglia con la buona volontà, ma attenzione a qualche piccolo debito maturato nel corso degli ultimi anni, giornata nel complesso valida.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Qualche piccolo fastidio in famiglia c’è stato, forse hai dovuto assistere una persona che non è stata bene. Un po’ di nervosismo che se ne andrà lentamente.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se negli ultimi mesi c’è stata una separazione, adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma oppure una nuova conoscenza, dipende anche da te. Stai combattendo da tempo una vera e propria battaglia per la tua affermazione, e finalmente possono arrivare le giuste buone notizie.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Oggi sei insofferente. Le questioni di lavoro stavano prendendo il sopravvento su tutto il resto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei una persona abbastanza tranquilla. Se stai facendo qualcosa che non ti piace, cambia musica!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Chi è ancora solo in amore deve avere pazienza, perché sarà dalle prossime settimane che molte situazioni si sbloccheranno, e le emozioni torneranno ad essere più facili da gestire.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Progetti di convivenza, cambiamenti possibili; l’attenzione è rivolta alle spese per una ristrutturazione, per una carta o anche per un viaggio. Se ritieni di avere problemi da persone che siano parenti o colleghi di lavoro, affrontale in modo diretto.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Incontri favoriti; addirittura in questo momento, nonostante tu non sia una persona che ama legarsi mani e piedi, potresti subire l’influenza di un ex o tornare ad amare in esclusiva!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

E’ il momento giusto per farti valere, anche di farti sentire, soprattutto se qualcuno negli ultimi tempi ha messo in discussione il tuo lavoro. Tornano ottime opportunità! Per l’amore si può anche fare una scelta decisiva.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Un capo non si è dimostrato generoso con te, puoi fare orecchie da mercante, ma la realtà è che alcune situazioni di lavoro non sono andate come avresti voluto.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La mattinata è sottoposta a forte stress, hai un leggero calo fisico. In famiglia dovrai chiarire molte cose che non ti convincono…