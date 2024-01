Online “Macerie”, la nuova canzone dei Folkstone

In rotazione radiofonica “MACERIE”, il nuovo singolo dei FOLKSTONE, già disponibile sulle piattaforme digitali

“Macerie” è un brano folk-rock in cui la base ritmica incalzante e l’armonia epica degli strumenti folk creano la giusta cornice di un testo diretto e crudo. Il pezzo è un grido di disperazione che piomba addosso quando si perdono le fondamenta della vita stessa, casa, famiglia, amici, ritrovandosi schiacciati in un ingranaggio che non lascia via d’uscita. Lo stesso grido che dà la spinta di sopravvivenza per continuare a sperare e combattere per ciò che amiamo. È questa la fotografia della realtà attuale che i Folkstone hanno voluto scattare e condividere con i propri fans. Un messaggio di amore ed unione che vada oltre la guerra, la politica e le mode del momento.

Spiega la band a proposito del brano: “Nel tempo in cui viviamo da un giorno all’altro ti puoi ritrovare a scavare tra le macerie annientando chi è come te per sopravvivere. Le guerre erano lontane e con ingenuità pensavamo non si sarebbero più avvicinate.

Questo testo è stato scritto più di un anno fa e purtroppo continua ad essere attuale”.

Il videoclip di “Macerie”, scritto da Elicriso Lab e diretto da Luca Rapuzzi, descrive la fragilità della vita e la resilienza dell’essere umano di fronte alle avversità. Oggi, ovunque tu sia, i luoghi in cui vivi e che ami da un giorno all’altro in un attimo possono ridursi in macerie. Sassi, brandelli e ricordi in cui ti ritrovi a scavare con le mani che si feriscono e le speranze che si spezzano, per ritrovare le persone a te care vedendoti costretto a combattere “solo” per sopravvivere.

Biografia

I Folkstone si formano agli inizi del 2004, pubblicando la prima demo Briganti di Montagna nel 2007. A seguito di alcune date in Italia, iniziano la stesura del primo CD: Folkstone, accompagnato da un tour che li porterà anche all’estero.

Il 2008 e il 2009 sono anni intensi per i loro tour in Italia e all’estero; e dopo diversi cambi di formazione, i Folkstone pubblicano il nuovo album Damnati ad Metalla nel 2010.

Nel 2010 il batterista Fore e il bassista Ferro lasciano la band, quest’ultimo lasciando un messaggio per i fan sul sito ufficiale del gruppo, e vengono rimpiazzati rispettivamente da Edoardo Sala e Spugna, che poi verrà a sua volta sostituito da Federico Maffei. Il nuovo album Sgangogatt viene pubblicato a maggio 2011: esso è una raccolta di brani tradizionali e originali in chiave medievale. Viene anche registrata in studio una versione acustica della canzone Vortici Scuri (da Damnati ad Metalla), liberamente scaricabile dai loro spazi web.

Nel 2012 i Folkstone si avventurano in Svezia per l’incisione del nuovo album, Il confine, che viene pubblicato il 16 marzo 2012. L’album è stato co-prodotto dai fan del gruppo bergamasco. Il gruppo ha difatti permesso ai fan di preordinare il disco senza aver ascoltato nulla dello stesso, ricevendolo in anticipo rispetto alla data ufficiale d’uscita, raccogliendo circa 400 fan.

Il 3 novembre del 2012 il gruppo chiuderà il tour a Villafranca di Verona, dove verrà anche registrato il loro primo DVD.

Il 3 novembre del 2014 è uscito Oltre… l’abisso, il quinto album in studio della band.

Il 22 settembre 2017 viene annunciata l’uscita dell’album “Ossidiana”, registrato e prodotto da Tommy Vetterli, previsto per il 3 novembre 2017. Per l’occasione, la band annuncia un cambio di formazione.

Il 1º febbraio 2019 viene annunciata, con un’intervista su SpazioRock, l’uscita in data 8 marzo del nuovo album Diario di un ultimo sia in versione CD che “Deluxe” (CD + DVD Live). Il DVD Live incluso nella versione “Deluxe” dell’album è stato invece registrato alla Latteria Molloy (Brescia) durante il concerto del 19 ottobre 2018.

Il 10 settembre 2019 rilasciano sulla loro pagina ufficiale e sui loro profili social una dichiarazione riguardante un ultimo tour e il successivo scioglimento della band, previsto per la fine del 2019.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019 si sono tenuti a Bergamo gli ultimi concerti del gruppo, inizialmente non programmati all’interno del tour.

Nel 2023 annunciano la Reunion con un’esibizione il 17 Settembre al Live Club di Trezzo sull’Adda come Headliner del Metal Italia Festival. Data la incredibile e calorosa risposta dei fan, la band decide di pubblicare il nuovo singolo “Macerie” e annuncia 4 nuovi concerti a Roma, Firenze, Padova e Asti.

