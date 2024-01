In libreria ‘Il quaderno del Cinema’ di Nonsofarfoto

Disponibile in libreria ‘Il quaderno del Cinema. Piccola guida alle grandi emozioni in pellicola’ di Nonsofarfoto edito da Kellermann Editore

“Il quaderno del cinema. Piccola guida alle grandi emozioni in pellicola”, di Nonsofarfoto, in libreria per Kellermann Editore, accompagna il lettore in un viaggio nella settima arte attraverso i generi cinematografici, i luoghi, gli oggetti, i personaggi, le stagioni, i colori, e molto di più. Elementi che evocano emozioni corali ma anche molto personali, perché il cinema è un sogno, un sogno collettivo ma anche estremamente unico, legato alla sensibilità del singolo fruitore.

Il volume, introdotto dalla prefazione dell’attrice Cinzia Leone, non ha l’ambizione di essere esaustivo o accademico, ma vuole racchiudere in un unico luogo i film che hanno avuto un significato importante nella vita dell’autore, così come senza dubbio lo hanno avuto in quella di molte altre persone e generazioni. Ne risulta una sorta di guida, in cui ciascun film viene raccontato e commentato dall’autore, senza tralasciare aneddoti e particolarità: ogni capitolo si chiude con le tre curiosità da sapere e la battuta della pellicola da ricordare. Ampio spazio è lasciato anche alla fantasia del lettore, che per ciascun titolo è invitato a lasciare una personale recensione, e a cui l’autore fornisce alcuni spunti di riflessione da completare secondo le proprie inclinazioni. “Il quaderno del cinema” è un libro interattivo, esperienziale, personalizzabile, in cui annotare, creare proprie categorie, liste, recensioni e – perché no? – cimentarsi nell’immaginare storie nuove, entrando nei panni dello sceneggiatore.

Da A qualcuno piace caldo a Viale del tramonto, passando per La La Land e Ritorno al futuro, il lettore viene trasportato attraverso venticinque iconici film, diversi per genere ed epoca, ma tutti allo stesso modo emblematici della capacità del cinema di farci entrare nelle storie come nessun’altra arte riesce a fare.

“Il quaderno del cinema. Piccola guida alle grandi emozioni in pellicola” fa parte della collana Quaderni, dedicata a lavori artigianali dallo stile e saper fare unico.

Nonsofarfoto è il primo e unico Personal TraiLer in circolazione. È nato all’Aquila ma vive girovagando per la Scandinavia. Ma anche su Instagram, Tik Tok e Facebook. È un pessimo fotografo ma ha altre qualità: come quella di raccontare le emozioni della vita attraverso decine di film. Li divora tutti, tranne quelli di Gwyneth Paltrow.

Cinzia Leone – romana, esordisce nel programma televisivo La tv delle ragazze e da lì comincia la carriera televisiva e cinematografica. Ha collaborato con Monicelli, Vanzina, Verdone, Wertmüller, Nuti e ha lavorato per il teatro. Utilizza il linguaggio comico per approfondire temi complessi