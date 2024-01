“I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini su Rai 1: la trama del film

Una storia di rivalsa e difficile convivenza fraterna in prima serata su Rai 1 con il film “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini: la trama

A Napoli, all’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo crescono con la giovane madre, Luisa De Filippo. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, che è il più famoso e ricco attore e drammaturgo di quel periodo, si spaccia come loro zio, li trascura completamente ed è spesso severo nei loro confronti. Scarpetta, pur non avendoli riconosciuti, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla.

È la storia raccontata dal film “I fratelli De Filippo”, con la regia di Sergio Rubini e in onda martedì 16 gennaio alle 21.30 su Rai 1. Ai tre giovani, “zio” Scarpetta ha trasmesso però un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passerà attraverso la formazione del trio De Filippo: un sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e alla fine realizzato, unendo le forze e superando difficoltà e conflitti, per dare vita a un modo nuovo e più moderno di raccontare la realtà. Nel cast Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini.