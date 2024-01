Daniele Iannetti in libreria con il fantasy “Otto regni”

Daniele Iannetti nelle librerie e sugli store digitali con il romanzo fantasy “Otto regni. La furia del vento, il sussurro dell’acqua”

Daniele Iannetti presenta un romanzo fantasy ambientato in otto mondi straordinari, dominati ognuno da un elemento: fuoco, elettricità, vento, terra, ghiaccio, acqua, tempo e sangue. In questa avvincente opera si riflette sul complesso rapporto tra luce e tenebra e tra ordine e caos, e si affrontano temi importanti come la diversità e la connessione dell’uomo con la natura.

Casa Editrice: Edizioni del Faro

Genere: Romanzo fantasy

Pagine: 345

Prezzo: 19,00 €

«Aveva da poco compiuto la maggiore età e i ricordi di quel giorno, quello in cui la sua vita era cambiata radicalmente, erano riaffiorati con prepotenza, adombrandogli l’animo. C’erano dei punti interrogativi a cui non riusciva a trovare risposta in mezzo a quel turbinio di pensieri: di quali crimini si era macchiato per incorrere in un tale destino?»

“Otto regni. La furia del vento, il sussurro dell’acqua” di Daniele Iannetti è il primo volume di una saga fantasy ricca di fascino e mistero, in cui si narra l’inizio del viaggio di otto giovani eroi ed eroine; tale opera può essere considerata anche un romanzo di formazione perché nel corso dei libri i protagonisti, appena diciottenni, affronteranno le loro paure, impareranno a gestire i loro poteri e si assumeranno enormi responsabilità per salvare l’universo a cui appartengono da un terribile flagello.

L’autore dà vita a una serie di mondi fantastici che risultano solidi e ben caratterizzati, in cui in principio vige l’armonia; i problemi però iniziano quando il regno della luce Oraèh entra in guerra contro il regno della tenebra Thèros, perché il suo oscuro re ha manifestato una pericolosa sete di potere. Per porre fine al lungo e sanguinoso conflitto, i due reggenti trovano di comune accordo un modo per equilibrare l’ordine e il caos; la già precaria pace, tuttavia, non durerà a lungo. In questo universo vi sono otto mondi impregnati di magia elementale, governati da dei sovrani chiamati Primì: Piro domina il reame del fuoco, Leyla quello dell’acqua, Nato quello del vento, Reiji quello del sangue, Elettro quello dell’elettricità, Blù quello del ghiaccio, Fannì quello del tempo e Siria quello della terra. Alla fine della terza grande guerra in cui sono coinvolti gli otto regni, divisi tra la devozione alla luce o alle tenebre, i loro reggenti vengono maledetti, esiliati dalle loro terre e inviati senza memoria e poteri nel mondo terrestre, qui chiamato Mortalìs. Al compimento dei diciott’anni dei protagonisti, però, i loro ricordi cominciano a risvegliarsi, e un antico nemico, Tristan, che forse non è così malvagio come pensavano, li spinge verso il loro destino: gli otto reami hanno ancora bisogno della loro guida per non cadere nell’oblio.

Daniele Iannetti ci conduce in una storia di vendetta, di odio, d’amore e di riscoperta di sé in cui, tra mondi immaginifici, creature chimeriche e avventure straordinarie, si svolge il primo atto di una battaglia cruciale: quella tra la vita e la morte. Nel mentre, Piro e Tristan si avvicinano sempre di più – «siamo due facce della stessa medaglia, luce e ombra incastrate perfettamente», solide alleanze si creano, scioccanti segreti vengono svelati e pericolosi complotti rischiano di distruggere il bene in favore di una forza primordiale e devastante. Piro, in particolare, dovrà anche combattere per non farsi corrompere dal suo grande potere, e per fare in modo che dentro di sé l’oscurità non prevalga mai sulla luce.

SINOSSI DELL’OPERA. Una vacanza all’insegna del divertimento si trasforma nell’inizio di un viaggio epico quando Piro incontra un viandante misterioso di nome Tristan. Lo straniero rivelerà a lui e ai suoi compagni come l’equilibrio primordiale fra luce e ombra è stato infranto, risvegliando un’antica minaccia capace di inghiottire ogni cosa e li spingerà a percorrere assieme a lui un cammino impervio alla scoperta degli otto regni, reami pervasi dalla magia elementare. Attraverso inganni, giochi di potere e alleati improbabili, Piro dovrà ergersi in mezzo a un odio viscerale, imparando a districarsi tra visioni di cui non ha memoria, alla ricerca di una verità celata nel passato. Ma dovrà fare in fretta: qualcuno nell’ombra ha iniziato a muoversi, preparandosi a compiere la sua mossa.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Daniele Iannetti ha trent’anni ed è nato a Trento. È un appassionato di manga, anime e videogame; “Otto regni. La furia del vento, il sussurro dell’acqua” (Edizioni del Faro, 2023) è il suo romanzo d’esordio e primo volume di un’avvincente saga fantasy.