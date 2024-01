Previsioni meteo 15 gennaio 2024: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024: tempo stabile al Nord, piogge e neve sull’Appennino al Centro-Sud

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questo finale di weekend che vedrà sole e freddo al Nord e piogge su gran parte del Centro e del Sud peninsulare. Le temperature rimarranno in linea con la media o leggermente inferiori, grazie all’influenza di correnti settentrionali.

Domani è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione a causa della formazione di un minimo di bassa pressione secondario rispetto a un sistema depressionario più ampio, che porterà freddo e neve concentrati sulla Scandinavia. In questo contesto, le regioni Tirreniche centro-meridionali saranno ancora interessate da precipitazioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole anche basse. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio ancora molte nubi con qualche fenomeno isolato. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Neve oltre i 1600 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni diffusi, generalmente di debole intensità. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .