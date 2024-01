L’oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Momento bello, con qualche nota alta e qualcuna un po’ meno: ma niente di grave in realtà. Ottima giornata per portare avanti le tue idee.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata serena, giorno positivo in cui sarai particolarmente pimpante e ironico. Nuove occasioni possono portare nuove idee.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Goditi questa giorna: avrai delle gioie inaspettate. L’amore comincia ad avere un ritmo appassionato. Soddisfazioni personali.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Nel lavoro devi essere un po’ più cauto, possibili pause di riflessione. Il desiderio di avere figli aumenta nelle coppie di lunga data.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Troppi i dubbi che albergano nel tuo cuore e non solo. Oggi potresti prendere tutto un po’ troppo di petto, devi rilassarti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La vita familiare è sottoposta sempre ad alti e bassi e anche nell’ambito del lavoro ci vuole un buon equilibrio per evitare di aggredire qualcuno. In amore potresti essere confuso.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Fai attenzione a non vivere in maniera conflittuale un incontro, la giornata nel complesso è interessante, potresti decidere di passare la serata in famiglia. Anche il lavoro ti assorbe molto, perché miri al successo, anche se costa grande fatica.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

A me sembrano giornate ideali per fare grandi scelte e qualcuno può contare su eventi, cambiamenti nel lavoro, persino di scuderia, dipende dalle singole situazioni.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nuove sperimentazioni nel lavoro, ma anche piccoli trasferimenti o cambiamenti. Potresti avere al tuo fianco una persona che non ti capisce, oppure sei alla ricerca di novità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Lavori e occasioni per i più giovani sono part-time, ma non bisogna scoraggiarci perché proprio dalle piccole situazioni possono nascere grandi opportunità; amore in recupero.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata molto positiva, soprattutto al mattino. In amore qualcosa ti aiuta a sciogliere i nodi. E’ possibile ottenere un vantaggio nel lavoro.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Quadro di placido relax, in cui ti puoi godere i tuoi hobby preferiti in santa pace, soprattutto negli eventuali momenti di tempo libero, e specie se sei felicemente in pensione.