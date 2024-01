“Madre non madre” è il nuovo album di Valentina Lupi

Prodotto da Adriano Viterbini, è disponibile online su tutti gli stores digitali il nuovo album di Valentina Lupi dal titolo “Madre non madre”

Valentina Lupi presenta il suo nuovo album Madre Non Madre, fuori per Romolo Dischi su tutte le piattaforme digitali e che segna il ritorno discografico della cantautrice particolarmente apprezzata nella scena underground romana. L’album si avvale della prestigiosa produzione del chitarrista Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, I Hate My Village) con il contributo del giovane Vezeve al beat box.

Madre non Madre è un’opera estremamente intima in cui Valentina Lupi si interroga e analizza i punti dove, in una donna, convergono l’essere Madre e Non Madre. L’album racconta dunque diverse storie che non riguardano solo la maternità poiché tutto ciò che nasce, che sia un’idea, un’opera d’arte, un figlio, un disco, tutto è generato da una “madre”. La nostra mente è una madre, le nostre mani, il nostro cuore. La creazione è la più stravolgente delle esperienze: generare nuova vita è un cambiamento drastico per una donna, è qualcosa di straordinario che può assumere toni mistici, tragici, o anche comici.

“Il wifi non funziona un granché nel garage dove sono state appuntate le idee di Madre non Madre, fa pure freddo. Ma tutti gli strumenti , le tastiere, il guitarsynth del 79, il registratore a cassette, la chitarra harmony, sono efficienti. La fase di pre produzione ci ha reso invisibili. Cosa rende un album insopportabile? Cosa rende una melodia incantabile? Certe pressioni, certi rituali, certe pose non contano, non sono importanti per una canzone, per un disco, per una carriera, quello che conta è quello ad un certo punto, per incanto, vedi. Registrare questa musica è stato come tirare una monetina in una piscina. I desideri si sono avverati e le polaroid sono diventate canzoni.”– Valentina Lupi.