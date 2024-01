Kimori online con la nuova canzone “Wow”

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme streaming “WOW”, il nuovo singolo di Kimori, tra nostalgia e amore

“wow” è il nuovo singolo dell’artista romano disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Il brano racconta in maniera autobiografica di una storia d’amore andata male, dei rancori che ne conseguono e di tutto ciò che si può provare quando si rimane così scottati e toccati dai sentimenti in giovane età.

Con un testo semplice ma efficace Kimori parla di ciò che ha vissuto attraverso linee melodiche accattivanti e chitarre glitchate.

“wow” è il primo di una serie di singoli che puntano a reinventare il concetto di pop in italia, portando una ventata d’aria in un mercato spesso stagnante e statico.

Il progetto musicale di kimori è affiliato all’ Saintcross Music Group e distribuito da Ada Music Italy.

kimori è il nome d’arte di Leonardo Corveddu, giovane artista romano classe 2005.

Da sempre innamorato della musica, inizia a produrre alla giovane età di 13 anni per poi, compiuti i 15, cominciare a registrare le prime demo in cameretta con la necessità far sentire agli altri i suoi problemi e paranoie trasformate in musica.

L’artista inizia il suo percorso nell’eccentrico ecosistema di soundcloud, dove pubblica prima canzoni indie tristi per poi passare presto a sonorità hyperpop, con le quale riesce ad esprimersi al meglio.

Sulla piattaforma riceve ottimi risultati, per pezzi come “continuo” e “mi stai sul cazzo”, che vantano la collaborazione di nomi di spicco dell’underground italiano come Hen848 e Nxfeit.

A parte dall’inverno 2023 decide di dare una svolta al suo progetto e scommettere su Spotify.

Affiancato dal producer Polvere, membro del collettivo Holostars22 e ormai noto per le produzioni a buona parte della scena hyperpop italiana, parte per un nuovo inizio.

Kimori è un artista sincero, immerso nel suo mondo pieno di ansie e amore, raccontate per mezzo di pezzi che spaziano fra pop, antipop e hyperpop e mille altre influenze che spesso convergono in un qualcosa di totalmente nuovo