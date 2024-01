Fuori “Elements”, il disco d’esordio del progetto Club Rivera

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Elements”, il disco d’esordio del progetto siculo-svedese (fusion, jazz, soul) Club Rivera

“Elements” è il primo album dei Club Rivera, progetto nato nel 2020 dalle menti dei musicisti siciliani Antonio Calandra e Francesco Arena tra l’Italia e la Svezia: un mix tra fusion e soul con un accento mediterraneo, che ricorda i pionieri della fusion partenopea e si lascia influenzare dalla scena jazz londinese.

Il duo ha voluto rendere omaggio a tutto ciò che ruota attorno ai fondamenti del soul e della fusion, cercando di mescolare influenze del contemporaneo, ispirandosi ad artisti come Kamaal Williams, Tom Misch e Jordan Rakei. Il risultato è un progetto che fonde elementi di hip hop, fusion, jazz, soul e house, con l’intento di unire tutte queste sfaccettature per farle convergere in un’unica esperienza sonora.

Anticipato dai singoli “Ike and Sean” e “Mood” feat. la cantante svedese Delphi, ecco le tracce:

1. Where it belongs – 2. What? – 3. Ike and Sean – 4. March (feat. Mansa) – 5. Rain is still fine – 6. Mood (feat. Delphi) – 7. Fuck that shit (feat. Soleil Camara) – 8. Canal.