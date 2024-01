Diabete di tipo 2: 1 paziente su 4 perde peso con tirzepatide

Il 25% dei soggetti con diabete di tipo 2 che hanno preso parte a quattro studi clinici con tirzepatide hanno perso almeno il 15% del peso dopo 40-42 settimane di cura

Il 25% dei soggetti con diabete di tipo 2 che hanno preso parte a quattro studi clinici con tirzepatide hanno perso almeno il 15% del peso dopo 40-42 settimane di trattamento. Un’analisi post hoc pubblicata sulla rivista Diabetes Care ha identificato sette variabili basali significativamente collegate a una maggiore incidenza di questo livello riduzione del peso.

Come premesso dagli autori, per prevenire o ritardare le complicanze legate al diabete di tipo 2 e all’obesità è necessario perdere più del 5% del peso, un obiettivo ampiamente accettato. È stato infatti dimostrato che un calo ponderale di almeno il 10% modifica la malattia, portando potenzialmente alla remissione del diabete di tipo 2.

Le attuali linee guida internazionali suggeriscono che perdere il 5-15% del peso dovrebbe essere l’obiettivo primario della gestione del diabete per molti pazienti. Tuttavia il solo intervento sullo stile di vita potrebbe non essere sufficiente per raggiungere e sostenere, almeno oltre il primo anno, questo livello di riduzione del peso corporeo.

Nel programma di studi clinici di fase III SURPASS in soggetti con diabete di tipo 2, oltre a migliorare sostanzialmente il controllo glicemico, il trattamento con tirzepatide ha comportato maggiori riduzioni del peso rispetto al placebo o ai comparatori attivi.

Analisi dei dati di quattro trial clinici

Con l’obiettivo di identificare i predittori di una riduzione del peso corporeo di almeno il 15% con il trattamento con tirzepatide con una qualsiasi delle tre dosi testate, ovvero 5, 10 o 15 mg, somministrate tramite iniezione sottocutanea una volta alla settimana, i ricercatori hanno condotto un’analisi post hoc dei dati raccolti da un totale di 3.188 persone con diabete di tipo 2 che avevano aderito al regime assegnato con tirzepatide per 40-42 settimane in uno dei quattro studi SURPASS-1, SURPASS- 2, SURPASS-3 e SURPASS-4.

Tutti gli studi non consentivano nessuna terapia concomitante che avrebbe favorito la perdita di peso e i soggetti inclusi nell’analisi non hanno ricevuto farmaci di salvataggio per il controllo della glicemia.

L’outcome primario di efficacia nei quattro trial era la capacità di tirzepatide di migliorare il controllo glicemico (misurato dal livello di emoglobina glicata, HbA1c) rispetto al placebo, a semaglutide 1 mg sottocute una volta alla settimana, insulina degludec o insulina glargine.

Sette fattori basali associati a una maggiore perdita di peso

L’analisi ha mostrato che il trattamento con tirzepatide per 40-42 settimane ha comportato una perdita di peso di almeno il 15% rispetto al basale nel 25% dei partecipanti.

L’ analisi multivariata ha identificato sette fattori significativamente correlati a questo livello di perdita di peso, ovvero una dose più elevata di tirzepatide, il sesso femminile, etnia bianca o asiatica, un’età più giovane, il trattamento con metformina, un migliore controllo glicemico (livelli più bassi di HbA1c e di glucosio sierico a digiuno) e un livello più basso di colesterolo non HDL.

Durante il follow-up, la perdita di almeno il 15% del peso corporeo basale è stata significativamente associata a maggiori riduzioni di HbA1c, livello di glucosio sierico a digiuno, circonferenza della vita, pressione sanguigna, livello di trigliceridi sierici e livello sierico dell’enzima epatico alanina transaminasi (ALT).

«I partecipanti con diabete di tipo 2 che hanno perso più peso hanno ottenuto miglioramenti maggiori nella glicemia e nei parametri di rischio cardiometabolico» hanno concluso gli autori. «Questi risultati aiutano a stabilire quali persone affette da diabete di tipo 2 hanno più probabilità di ottenere una maggiore riduzione del peso corporeo con un miglioramento dei fattori di rischio cardiometabolico con tirzepatide».

Referenze

